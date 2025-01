Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donald Trump haalt VS uit WHO, viroloog Marion Koopmans vreest voor consequenties

Donald Trump is sinds gisteren officieel opnieuw de president van Amerika. En dat betekent ook dat er een aantal Trumpiaanse decreten worden doorgevoerd. Waaronder het feit dat de VS uit de World Health Organization (WHO) stapt. En daar is onder meer viroloog Marion Koopmans helemaal niet over te spreken.

Trump zit weer op de presidentsstoel en greep gelijk de mogelijkheid aan om een aantal zaken in orde te maken. Zoals gratie verlenen aan Capitool-bestormers, terugtrekken uit het Klimaatakkoord, invoeren van een strengere grenssituatie betreft migratie, een streep door ‘woke-beleid’ en een einde aan de WHO-samenwerking.

Donald Trump stapt met VS uit WHO

De WHO is de wereldgezondheidsorganisatie die velen waarschijnlijk nog kennen van de coronacrisis. En nu Trump decreten aan het tekenen is, haakt hij ook af bij de WHO. De Amerikaanse president vindt namelijk dat de VS te veel contributie betaalt, in vergelijking met een ander groot land als China. Uit data blijkt dat Washington in 2023 in totaal ruim 600 miljoen dollar bijdroeg, tegenover 185 miljoen dollar voor Beijing, schrijft De Telegraaf. Volgens Trump waren de verschillen nog veel groter. Daarnaast bekritiseerde Trump de WHO in 2020 ook al, toen vanwege de rol in de aanpak van de coronapandemie.

Het opzeggen van het WHO-lidmaatschap betekent dat Amerikaanse onderzoekers geen toegang meer hebben tot mondiale data die de WHO verschaft.

🌡️ Wat doet de WHO? De World Health Organization (WHO) is een samenwerking tussen 194 landen wereldwijd. Gezamenlijk proberen ze ziekten te bestrijden en verspreiding van besmettingen tegen te gaan.

Viroloog Marion Koopmans vreest voor actie van Trump

Viroloog Marion Koopmans spreekt haar zorgen tegen De Telegraaf uit, over de ‘dramatische’ beslissing van Trump. Eerder vertelde ze over de vrees voor vogelgriep, die overslaat op koeien. „Internationaal kijken we met argusogen naar hoe dat zich ontwikkelt. Zoiets kun je niet in je eentje oplossen, daarvoor moet je met andere landen samenwerken. Want er is momenteel eigenlijk nog geen serieuze poging ondernomen het vogelgriepvirus uit koeien te krijgen.”

Maar de VS was kennelijk een groot geldschieter voor de WHO. En nu Trump zijn handen van de organisatie aftrekt, gaat dat volgens Koopmans een grote financiële klap zijn. „Theoretisch moet een vijfde van de activiteiten hiermee gestopt worden, zoals onderzoeksprojecten. Of er moet echt een grote partij in het gat springen.” Maar de viroloog is ook bang dat meer twijfelende landen de stappen van Trump zullen volgen.

Geen samenwerking en informatie meer uit de VS

Volgens Koopmans is een organisatie als de WHO belangrijk voor informatie-uitwisseling in bijvoorbeeld crisistijden. „Tijdens corona konden we snel de genetische code van het virus delen, kon er een internationale groep aan de slag om het te testen en konden allerlei fabrikanten al beginnen met het ontwikkelen van vaccins. Als landen dan minder informatie gaan delen en minder gaan samenwerken, maakt dat de situatie bij een nieuwe crisis toch ingewikkelder.”

Overigens huisvesten zeventig centra die zijn aangesloten bij de WHO, zich in de VS. In Nederland zijn dat er vijftien, waaronder gezondheidsinstituut het RIVM en het Erasmus MC. Die centra moeten het mogelijk in de toekomst zonder de informatie van de VS doen. En dat terwijl de VS een belangrijke rol speelde voor de WHO, legt Koopmans uit.











Reacties