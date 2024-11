Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Het moederschap valt me erg zwaar, hoe ga ik hiermee om?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van de vermoeide moeder Lara: „Het moederschap valt me erg zwaar, hoe ga ik hiermee om?”

Hoe kan Lara ervoor zorgen dat het moederschap minder zwaar wordt voor haar?

„Hoi Sofie,

Ik heb een dochter van drie jaar en een zoon van een jaar. Het zijn vrolijke kinderen en ook het gezinsleven loopt soepel. Mijn man en ik liggen qua opvoeding redelijk op een lijn en als we een meningsverschil hebben, dan lukt het ons vrijwel altijd om dit uit te praten. Toch valt het moederschap me erg zwaar. Dat ligt natuurlijk ook aan de tropenjaren waar we nu middenin zitten, met bijbehorende gebroken nachten. Maar het ligt ook aan het compleet veranderde leven dat ik ineens heb. Ik heb het gevoel dat ik mijn vrijheid kwijt ben. Ik kan niet meer zomaar de deur uit lopen, ik moet al mijn afspraken ineens vooruit plannen en afstemmen met mijn vriend. Voorheen hield ik van uitgaan, maar daar heb ik nu geen puf meer voor. Op social media zie ik moeders van alles ondernemen met hun gezin en vriendinnen, maar ik lig uitgeteld op de bank. Ik voel me ingekakt en daar voel ik me schuldig over. Hoe ga ik hiermee om?

Liefs,

Een vermoeide Lara”

Het antwoord

Hoi Lara,

Wat vervelend voor je dat het moederschap je zo zwaar valt. Allereerst is het goed om te beseffen dat veel ouders zich hierin zullen herkennen. Het is heel menselijk om het ouderschap zwaar te vinden, neem dat jezelf niet kwalijk. Je hebt ineens minder tijd voor jezelf en door de rat-race heb je het gevoel dat je geleefd wordt. Tel daar de gebroken nachten bij op en je voelt je compleet uitgeput. Scrollend op de bank zie je ook nog eens afgetrainde momfluencers die het perfecte gezinsuitje posten.

Wissel de nachten af

Het is goed om te onderzoeken waar die vermoeidheid bij jou vandaan komt. Zijn het de gebroken nachten? Bekijk dan of je met je partner kunt afspreken dat jullie elkaar ‘s nachts afwisselen, bijvoorbeeld dat jullie om de nacht ‘dienst’ hebben. Zo kun je ook eens een nacht doorslapen. Of bekijk of je kinderen eens uit logeren kunnen gaan.

Overtuigingen

Maar ook je eigen gedachtes kunnen ervoor zorgen dat het moederschap je zwaar valt. Eerder spraken wij psycholoog Kirsten Bilderbeek over dit onderwerp. Zij zei hierover: „Je eigen overtuigingen, patronen en kwetsbaarheden kunnen soms opeens heel zichtbaar worden als je kinderen krijgt. Ook het voorbeeld dat je van je ouders hebt meegekregen, kan hierin meespelen. Namen zij tijd voor zichzelf of cijferden zij zich volledig weg voor de kinderen?

Uit eerdere ervaringen ontstaat de bril waarmee je naar de wereld kijkt. Dat kan gaan over strenge normen en eisen, maar ook over overtuigingen dat je jezelf moet opofferen en je altijd aan moet passen. Dit soort patronen kunnen het heel moeilijk maken om af en toe ook even aan jezelf te denken en de me-time te nemen die je nodig hebt.”

Ontvolgen

Besef ook dat je op social media alleen maar een klein deel van het leven van iemand ziet. Ook die perfecte momfluencer heeft last van gebroken nachten, weinig me-time, driftige peuters of lamlendige pubers. Probeer jezelf niet te veel te vergelijken op social media. Misschien helpt het om eens kritisch te kijken naar wie je volgt. Word je ongelukkig van bepaalde momfluencers, ontvolg diegene dan.

Het belangrijkste advies dat ik je kan geven is: blijf er niet mee rondlopen. Praat erover met je omgeving. Praat met je moeder, zus, broer en/of vrienden. Het lucht op om erover te praten. Daarnaast zul je merken dat je niet de enige bent. Het besef dat je er niet alleen voor staat, geeft al verlichting.

Pak de regie

Probeer ook de regie weer terug te pakken. Wat heb je nodig om je weer beter te voelen? Wat is voor jou nu belangrijk? En hoe kun je daar op een gezonde manier voor zorgen? Neem tijd voor jezelf en doe iets waardoor je ontspant. Dan kan een massage zijn of een etentje met vriendinnen, maar je kunt hierbij ook denken aan een gesprek met een psycholoog. Of misschien verlang je wel naar een middagje helemaal niks, in dat geval kun je bekijken of je je kinderen een dagje kunt onderbrengen bij opa, oma of de opvang.

Veel moeders die het ouderschap zwaar vinden, ervaren een schuldgevoel. Je wilt dit niet voelen, maar je voelt het toch. Kirsten Bilderbeek zei hierover: „Dat schuldgevoel kan komen doordat er een innerlijke, kritische en strenge kant in jou zit, die ook uit je verleden kan komen. Dit kan te maken hebben met kritische boodschappen die je zelf als kind of als puber hoorde van belangrijke volwassenen in je omgeving.” Onderzoek dus waar jouw schuldgevoel vandaan komt.

Wanneer hulp zoeken?

Als je merkt dat je dagenlang geen energie meer hebt, je bed niet meer uit wil, sombere gedachten hebt en nergens meer van kunt genieten, is het raadzaam om naar je huisarts te gaan.

Heel veel succes met deze periode en hopelijk lukt het je om jezelf wat meer self-care te geven.

Opvoedmotto van de week

Tot slot deel ik graag nog het opvoedmotto van de week:

„Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien vanzelf als de eerste er is.“

Sofie Vissers is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme en is nu haar kinderen naar school gaan, net op adem gekomen van een paar intense tropenjaren. Met haar schoolgaande kinderen, kent ze inmiddels haar weg op de basisschool, bso en klassenapp. Ze verdiept zich graag in de verschillende opvoedstijlen en gentle parenting zit in haar aard, maar wel met het stellen van duidelijke grenzen. Sofie deelt graag de ervaringen van ouders van kinderen vanaf vier jaar en adviezen van opvoedexperts op J/M Ouders.

