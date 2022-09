Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn kind schreeuwt en gooit met spullen als hij zijn zin niet krijgt, wat kan ik doen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Wilma: „Wat kun je doen als je kind schreeuwt en gooit met spullen als hij zijn zin niet krijgt?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hi Lisa, wij zitten met onze handen in het haar. Onze zoon van zes kan namelijk ontzettend boos worden. Als wij zeggen dat hij iets niet mag, dan wordt hij erg boos. Hij schreeuwt en gooit met spullen. Dus ik ben benieuwd: wat kun je doen als je kind schreeuwt en gooit met spullen als hij zijn zin niet krijgt?“

– Liefs, Wilma”

Het antwoord

„Hai Wilma,

Dat klinkt inderdaad als een behoorlijke uitdaging. Je zoon mag natuurlijk boos zijn, maar je wil het liefst dat hij zijn boosheid op een andere manier uit. Als hij kwaad is, moet hij leren dat er een goede en slechte manier is om met zijn emoties om te gaan. Daar zal jij hem waarschijnlijk bij moeten helpen. Samen kun je zoeken naar een constructieve manier om zijn boosheid te uiten.

Voor ieder kind werkt weer iets anders, misschien duurt het daarom even voordat jouw kind een fijne manier voor zichzelf gevonden heeft om zijn boosheid kwijt te kunnen. Je kunt denken aan bewegen, kunst maken of een frisse neus halen. In dit artikel op J/M Ouders lees je zes constructieve manieren voor kinderen om hun boosheid te uiten.

Verder is het denk ik belangrijk dat je rustig blijft. Dat werkt toch vaak het beste. Hoe lastig het ook is, want ouders vinden brutaal gedrag vaak zo erg dat ze met veel emotie reageren. Natuurlijk moet je duidelijk aangeven dat ‘nee, ook écht nee is’ en dat gooien en schreeuwen niet wordt getolereerd, maar doe dit op een rustige, beheerste manier. Je keurt het gedrag dus af en laat zien, of vertelt, hoe hij het anders kan doen. Als je dit heel consequent doet, maakt dat hem duidelijk dat zijn gedrag niets meer oplevert en zal hij hopelijk ophouden met gooien en schreeuwen.

Succes!”

