Sinds Amerikaanse presidentsverkiezing is 4B-beweging populair: tegen trouwen, tegen mannen en tegen seks

De verkiezingswinst van Trump heeft heel wat teweeg gebracht. Sindsdien lijkt er een sterk toenemende interesse in de 4B-beweging te zijn. Vrouwen zweren het huwelijk af en zetten zich af tegen de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Wat houdt de 4B-beweging in en wat verklaart de populariteit ervan?

In de VS is de 4B-beweging trending: op socials als X, Instagram en TikTok delen vrouwen berichten over 4B, een trend die is overgewaaid uit Zuid-Korea. De 4B’s van de beweging staan voor de vier Koreaanse woorden bihon, bichulsan, biyeonae en bisekseu, wat staat voor: geen huwelijk, geen kinderen krijgen, niet daten en geen seks met mannen.

Wat houdt de 4B-beweging in?

De Zuid-Koreaanse feministische groep die begon met de 4B-beweging, bestaat uit vrouwen die ervoor kiezen het huwelijk, relaties met mannen en traditionele genderrollen af te wijzen. De vrouwen die zich achter de 4B-beweging scharen, willen een onafhankelijk leven leiden, zonder druk van sociale normen. Dit is hun manier om zich tegen de verwachtingen van de samenleving te verzetten en meer autonomie te hebben over hun keuzes.

De vrouwen van de 4B-beweging willen zich losweken uit het strikte systeem, waarin er veel druk wordt gelegd op vrouwen om te trouwen, kinderen te krijgen en te voldoen aan het gewenste maatschappelijke plaatje. Ze maken een statement dat ze niet langer afhankelijk willen zijn van mannen en de rollen die hen worden opgelegd. Zo willen vrouwen zichzelf bevrijden van traditionele normen en hun autonomie terugkrijgen.

Oorsprong ligt in Zuid-Korea

De 4B-beweging ontstond halverwege de jaren 2010 in Zuid-Korea, tegen een achtergrond van aanhoudende loonverschillen, diepgewortelde specifieke rollen binnen huwelijken, een epidemie van cybercriminaliteit en seksueel geweld tegen vrouwen.



Koreaanse vrouwen, die volgens de statistieken 3,5 keer zoveel huishoudelijk werk doen als mannen, zouden ‘niet kunnen accepteren dat van hen wordt verwacht dat ze werken én de meeste huishoudelijke taken verrichten’. Bovendien hebben ze genoeg van ‘een mannelijke cultuur’ waarin mannen doen alsof ze zich fatsoenlijk gedragen tegen vrouwen, maar vervolgens seksuele video’s van vrouwen delen met mannelijke vrienden, schrijft de Franse website Journal de Montreal.

4B-beweging op social media

Deze Zuid-Koreaanse beweging zette zich in 2016 door op X en online vrouwencommunity Woman. Aanleiding was de brute moord van een vrouw op een metrostation, waarbij de dader verklaarde dat hij het slachtoffer heeft vermoord ‘omdat vrouwen hem negeerden’. Ondanks dat hij een levenslange gevangenis opgelegd kreeg van de rechter, werd de moord niet erkend als haatmisdaad tegen vrouwen.

Dit zorgde voor een stijgende frustratie onder vrouwen. Tegelijkertijd nam de frustratie toe tegen online platforms die zich tegen thema’s als LHBTIQ, immigratie en feminisme keren. Zo begon de 4B-beweging als een vorm van protest tegen genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen.

Toename 4B-beweging sinds Amerikaanse verkiezingen

Sinds de Amerikaanse verkiezingen wint de 4B-beweging aan populariteit. Dat is te zien aan het aantal zoektermen, dat sterk is toegenomen. Sinds de herverkiezing van Trump is de belangstelling voor deze beweging met maar liefst 450 procent gestegen. Dat is de conclusie uit recente zoekopdrachten wereldwijd, meldde The Guardian.

In Zuid-Korea zet de 4B-beweging aan tot een nieuw gesprek over genderrollen en de druk van sociale verwachtingen. In de VS daarentegen heeft Trump de politieke verhoudingen dusdanig veranderd, dat debatten over identiteit, patriottisme en vrijheid in een nieuw licht worden gezet. Veel jonge vrouwen zijn woedend na de herverkiezing van Trump.

Volgens The Washington Post zijn Amerikaanse vrouwen boos dat zoveel mannen op een kandidaat hebben gestemd die schuldig is bevonden aan seksueel misbruik. Wat het protest ook aanwakkert, is dat Trump het recht op abortus volledig wil terugdraaien. De 4B-beweging kan dus worden gezien als tegenbeweging.

Het verband tussen Trump en de 4B-mouvement

De gekozen president Trump en de Republikeinse Partij hebben duidelijk laten zien hoe ze over vrouwenrechten denken, schrijft EuroNews. Dankzij de rechters die Trump heeft benoemd bij het Hooggerechtshof, werd in 2022 de uitspraak Roe v. Wade ingetrokken, waardoor abortus niet langer een federaal recht is. Het beperken van de toegang tot abortus voor vrouwen is een belangrijk onderdeel van Trumps agenda.

Daarnaast heeft Trumps herverkiezing iemand die door veel vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik in een belangrijke positie gebracht. Hij is daarnaast schuldig bevonden aan dergelijk gedrag, met een schadevergoeding van 80 miljoen dollar (zo’n 74 miljoen euro) aan een slachtoffer als gevolg.

De verkiezingsresultaten laten volgens EuroNews tevens zien dat Trumps houding ten opzichte van vrouwen door veel andere mannen in de VS wordt gedeeld. Of dit nu komt door Trumps invloed of dat zijn populariteit voortkomt uit een bredere cultuurverandering, volgens EuroNews is het duidelijk dat jonge mannen steeds meer worden beïnvloed door seksistische figuren zoals Andrew Tate en Joe Rogan.

Een opvallend voorbeeld van de cultuur rondom Trumps overwinning was een tweet van Jon Miller deze week, waarin hij schreef: „Vrouwen die dreigen met seksweigering, alsof jullie daar iets over te zeggen hebben.” Deze tweet is inmiddels meer dan 50 miljoen keer bekeken en heeft 17.000 likes gekregen.

