Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn baby alleen thuis laten als ik mijn dochter van school haal?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Adrie: „Kan ik mijn baby alleen thuis laten als ik mijn dochter van school haal?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Mijn zoontje van 1,5 jaar houdt van rust en regelmaat, hij heeft dan ook een vast ritme van slapen en eten. ‘s Middags slaapt hij altijd van 11.30 uur tot en met 13.00 uur. Als ik van dat ritme afwijk, heb ik een enorm chagrijnig en huilerig kind de rest van de dag.

Nu zit mijn oudste dochter sinds kort op school en op woensdag en vrijdag is zij om 12.15 uur klaar. Precies tijdens het slaapje van mijn zoontje dus. Ik heb een paar keer geprobeerd om hem wakker te maken en haar dan op te halen, maar dat was geen succes. De rest van de middag sliep hij niet meer en huilde hij constant. Nu heb ik hem laatst een paar keer in zijn bedje laten slapen, terwijl ik mijn dochter ging halen. Het is twee minuten lopen van ons huis naar school en omdat hij altijd zo diep slaapt, durf ik het wel aan. Toen ik het echter tegen een andere moeder zei, reageerde ze geschrokken. Zij zou dat nooit doen, zei ze. Nu voel ik me schuldig. Kan ik mijn baby laten slapen terwijl ik mijn dochter van school haal? Of moet ik hem wakker maken?

– Groetjes,

Adrie”

Het antwoord

„Hai Adrie,

Met vier kinderen herken ik je probleem natuurlijk als geen ander. Slaapjes vallen regelmatig samen met andere activiteiten. Zoals de kinderen van school halen, maar ook het halen en brengen naar sportlessen in het weekend. Dat kan heel lastig zijn. Zeker wanneer, zoals in jouw geval, je kind baadt heeft bij een strak ritme.

Toch heb ik mijn kinderen nooit alleen thuis gelaten, ook niet als ze sliepen. Ik begrijp dat je zoontje in een ledikantje ligt en dat het niet heel waarschijnlijk is dat er iets mis gaat in dat kwartiertje dat je weg bent. Maar het kán wel. Stel dat er brand uitbreekt thuis, dan kan je zoontje geen kant op. Of wat als jij wordt aangereden door een auto onderweg? Wie weet er dan dat jij nog een baby thuis hebt liggen?

Zelf liet ik op woensdag regelmatig mijn kinderen hun dutje doen in de kinderwagen. Zij konden heerlijk doorslapen terwijl ik lopend de andere kinderen uit school ging halen. Voor mij werkte dit perfect. Als dat voor jouw zoontje geen optie is zou ik kijken naar andere oplossingen. Misschien wil een andere moeder jouw dochter even thuis afzetten? Of misschien kan de buurvrouw even een kwartiertje komen oppassen?

Als dat niet lukt kun je altijd nog proberen om het slaapje van je zoontje iets uit te stellen en hem direct nadat je je dochter hebt gehaald naar bed brengen. Ik ben ervan overtuigd dat je vast een manier kunt vinden om je zoontje te laten slapen ‘s middags, zonder hem alleen thuis te laten.

In dit artikel lees je trouwens nog meer tips van een kindercoach over het alleen thuislaten van je kind.

Succes!”

