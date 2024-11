Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olcay Gulsen haalt uit naar Wierd Duk: ‘Gepassioneerde racist’

Wierd Duk en Johan Derksen waren woensdag in Vandaag Inside nogal uitgesproken over de rellen in Amsterdam. Gisteravond kwam tafelgast Olcay Gulsen daarop terug en haalde zij flink uit naar Duk.

Telegraaf-Journalist Wierd Duk schuift wel vaker aan bij Vandaag Inside. Zo ook eerder deze week. En Duk staat nogal bekend om zijn uitgesproken, rechtse mening. Toen de Maccabi Tel Aviv-supporters, Pro-Palestina demonstranten en alles daaromheen, ter sprake kwamen, kwam de Moslimgemeenschap er bij Duk niet goed vanaf.

Olcay Gulsen mist ander geluid Vandaag Inside

René van der Gijp vertelt gisteravond aan het begin van de uitzending dat hij en het programma populair zijn bij Marokkaanse jongeren. „Het zijn altijd uitermate vriendelijke jochies. Het zijn een paar vervelende raddraaiers, maar ik heb goede ervaringen.”

Tafelgast Olcay Gulsen haakt in en noemt op dat ze het jammer vindt, dat Van der Gijp in de uitzending met Wierd Duk, dat soort dingen niet opnoemt. „Dat is een mening. Ik laat iedereen vrij om zijn mening te ventileren. Ik zit hier 200 keer per jaar. En dan is Johan met Wierd lekker bezig en dan laat ik dat even lekker gaan”, zegt Van der Gijp.

Johan Derksen: ‘Verhuisd vanwege Marokkanen-overlast’

„Jullie zijn de hoofdpersonen van dit programma en ik zou het als kijker interessant vinden als Johan en jij ook een andere mening zouden kunnen hebben. Wat je duidelijk wel hebt”, aldus Gulsen. Ze benoemt dat in de uitzending van woensdag geen enkele nuance of belichting uit een ander perspectief aan tafel klonk.

Van der Gijp blijft er bij dat hij goede ervaringen heeft met Marokkaanse jongeren. „Ik heb er twintig jaar tussen gewoond, helemaal niet leuk. Ik ben verhuisd vanwege de Marokkanen-overlast”, reageert Derksen.” Gulsen: „Maar je kunt toch niet een bevolkingsgroep over een kam scheren? Wat deden ze bij je dan?” Waarna Derksen opnoemt dat hij in de tijd dat hij in Gouda woonde, vaak tegen dingen met deze bevolkingsgroep aanliep.

Tuig

Gulsen vraagt zich af of dat alle Marokkanen waren of simpelweg ‘tuig’. „Ik wil niet generaliseren, maar in Gouda liep er veel tuig onder Marokkanen”, zegt Derksen. Gulsen vindt het jammer dat goed geïntegreerde mensen met een migratieachtergrond, niet benoemt worden.

„Ja maar jij zit nu mooie verhalen te vertellen. Alle voetbalclubs in de grote steden hebben last van een toeloop van Marokkanen”, vertelt Derksen. Hij noemt op dat sommige Marokkanen weigerden contributie te betalen. „Weigerden ze dat of konden ze dat niet?”, reageert Gulsen. „Dat weet ik niet”, zegt Derksen. Maar volgens hem zijn wel een hele hoop clubs ‘naar de kloten gegaan’.

Gulsen: ‘Wierd Duk is een gepassioneerde racist’

Gulsen, die in Amsterdam woont, ziet namelijk ook een hoop goede dingen. En dat beaamt presentator Wilfred Genee, wiens zoontje met veel Marokkaanse jongens voetbalt. „Je kunt ze niet allemaal over een kam scheren, er zitten een paar slechte tussen.” Derksen: „Nou, niet een paar. Er zitten behoorlijk veel slechte tussen.” Waarna Genee ook opnoemt dat uit onderzoek blijkt dat delicten vaker worden gepleegd door mensen met een allochtone achtergrond.

Dat beaamt Gulsen. Maar zij miste woensdagavond het geluid dat er ook een miljoen mensen met een migratieachtergrond heel goed functioneren. „En dan vind ik het een beetje eng voor de kijker.” Volgens Derksen ging het over de rellen in Amterdam, maar Gulsen vindt dat Duk de discussie wat breder trok. Derksen: „Ik vind Wierd daarom een een uitstekende gast omdat hij daar heel gepassioneerd over kan vertellen.” Waarna Gulsen inhaakt: „Ik vind Wierd ook een hele gepassioneerde racist.”

‘Maccabi Tel Aviv extreem nationalistisch’

„Ik vind een insinuatie naar Wierd dat hij een racist is, helemaal niet leuk”, zegt Derksen streng. Maar volgens Gulsen is er al zoveel onrust en is generaliseren of paspoorten afpakken, daar niet de oplossing voor. „Nee, we moeten het doodzwijgen”, aldus Derksen geïrriteerd. „Het is niet gebeurd, Marokkanen zijn kwetsbaar.”

Maar volgens Gulsen werd dit nieuws vanuit één kant belicht. Ze noemt op dat de Maccabi-supporters zich ook misdroegen. En dat beaamt ook Genee. Hij wist niet dat deze supporters zo extreem waren. Waarna Gulsen uitlegt dat Turkijke voetbalwedstrijden van Maccabi Tel Aviv verbiedt omdat het ‘extreem nationalistische, racistische moslimhaters’ zijn. Volgens haar zit er een denkfout bij de veiligheidsdienst en heeft die gefaald. „Ze hebben zich ongelofelijk verkeken”, concludeert Genee.



Hulde aan Olcay, uitstekende gast die – anders dan de rest van de gasten de hele week door – niet de onderbuik laat domineren en wat nuance durft aan te brengen. Zegt waar het op staat, complimenten. #vandaagsinside — Sophia Jiménez (@SophiaJimenez21) November 14, 2024



Kritiek op Israël en je bent antisimiet, maar als Olcay iemand racist noemt is NL weer te klein. #vandaagsinside — JJ Van Deinse (@Goverttt) November 14, 2024

Dat #Olcay @wierdduk een gepassioneerde racist noemt kan echt niet!! Wat zalt zij door de mand zeg.#vandaagsinside — Marcella (@Marco24806508) November 14, 2024

https://twitter.com/wierdduk/status/1857168164947194265

