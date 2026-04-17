Nieuw onderzoek: hoe meer je zit, hoe hoger het risico op het krijgen van dementie

Dat langdurig stilzitten niet goed is voor je fysieke gezondheid, is algemeen bekend. Het zorgt voor een hoger risico op hart- en vaatziekten en een verhoogd risico op diabetes. Maar wist je ook dat het invloed heeft op de gezondheid van je brein?

Mensen die meer dan 8 uur per dag zitten, zouden meer kans hebben op het ontwikkelen van dementie, zo blijkt uit onderzoek van de York University in Canada.

Voor het onderzoek werden de gegevens van miljoenen volwassenen ouder dan 35 jaar geanalyseerd om te zien hoe fysieke activiteit, de tijd die zittend wordt doorgebracht en slaap de hersengezondheid kan beïnvloeden. Hiervoor werd gekeken naar 69 eerdere studies waarin cognitief gezonde mensen gedurende een bepaalde periode werden gevolgd, om te zien wie uiteindelijk dementie ontwikkelde.

Meer kans op krijgen van dementie

En wat bleek? Mensen die meer dan acht uur per dag zittend doorbrachten – wat vergelijkbaar is met een gemiddelde werkdag – hadden 27 procent meer kans op het krijgen van dementie. Gelukkig zijn er manieren waarop je dit kunt tegengaan. Volgens de onderzoekers kun je door voldoende lichaamsbeweging en voldoende slaap het risico op dementie aanzienlijk verlagen.

Goed slapen en regelmatig bewegen

Als je regelmatig sport, verlaag je het risico op het krijgen van dementie met maar liefst 25 procent. Slaap je minder dan zeven uur per nacht, dan verhoog je het risico met 18 procent, maar als je meer dan acht uur per dag slaapt, dan verhoog je het risico met 28 procent. „Regelmatige lichaamsbeweging en goede slaap zijn niet alleen belangrijk voor hoe we ons dagelijks voelen, maar ze kunnen ook een rol spelen bij de bescherming van de hersenen op latere leeftijd”, aldus hoofdonderzoeker Akinkunle Oye-Somefun.

