Waarom is ‘s ochtends opstaan zo moeilijk als het nog donker is?

Vroeg opstaan is voor veel mensen al niet hun favoriete bezigheid, maar nu het ’s ochtends steeds later licht wordt, is het vaak nóg vervelender. Waarom vinden we het zo moeilijk om uit bed te komen als het ’s ochtends nog donker is?

Opstaan terwijl het nog donker is: veel mensen hebben daar al hun wilskracht voor nodig. Een koud en donker huis nodigt nu eenmaal niet echt uit om die warme dekens van je af te gooien. Hoe komt het toch dat we zoveel moeite hebben met opstaan als er nog geen licht door de gordijnen schijnt?

Meer melatonine in het donker

Dat heeft te maken met het hormoon melatonine. Dit hormoon zorgt er mede voor dat onze biologische klok werkt. Als het donker wordt, maakt de pijnappelklier, een klier in de hersenen, melatonine aan. Dit hormoon bereidt ons brein voor op het moment van slapengaan.

Zolang het donker is, is je melatoninespiegel dus hoog. Zelfs ’s ochtends vroeg, wanneer het eigenlijk al tijd is om op te staan. Nu het in de ochtend nog donker is, vinden veel mensen het daarom lastig om uit bed te komen.

Hebben we in de winter dan een langere nachtrust nodig? Volgens slaapexpert María José Martínez van Universidad de Murcia is dat niet per se het geval. „We hebben zowel in de winter als in de zomer dezelfde uren slaap nodig, alleen hebben we in de winter meer kans om te slapen omdat het langer donker is”, zegt ze tegen de Spaanse krant El País.

Ook vitamine D heeft invloed

En ook je vitamine D-gehalte heeft invloed op hoe goed je ’s ochtends op kunt staan. In de wintermaanden hebben we over het algemeen een minder hoog vitamine D-gehalte, waardoor opstaan mogelijk lastiger is.

„Een lager vitamine D-gehalte, dat gepaard gaat met minder blootstelling aan licht, kan ook de productie van serotonine beïnvloeden. Dat is een hormoon dat onze slaap- en waakcyclus en ons humeur beïnvloedt”, legt professor Noelia Ruiz Herrera van de Universiteit van La Rioja in Spanje uit. „Melancholische of zelfs depressieve gevoelens in deze maanden kunnen het ook moeilijk maken om ’s ochtends uit bed te komen.”

Zo kom je ook in de winter makkelijk uit bed Is er dan helemaal niets wat je kunt doen om in de winter makkelijk op te staan? Jawel, stelt slaapexpert Martínez. Volgens haar helpt het om jezelf ’s ochtends zo snel mogelijk bloot te stellen aan licht. Ook de temperatuur in huis kan je helpen om makkelijker op te staan. „Stel daarom in dat de verwarming een kwartier voor je uit bed moet, al aangaat en leg een paar warme slippers of sokken naast je bed”, zegt professor Ruiz. Tot slot doe je er volgens de deskundigen niet verstandig aan om lang te snoozen. „Je schuift het moment waarop je uit bed moet alleen maar voor je uit, wat het moment van opstaan nog lastiger maakt. Zet daarom je wekker aan de andere kant van de kamer, zodat je wel uit bed moét zodra het alarm afgaat.”

