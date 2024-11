Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blijf je maar piekeren? Met déze techniek val je zo weer in slaap

We kennen het helaas allemaal wel: die nachten waar we maar blijven piekeren en slapen gewoon niet wil lukken. Schaapjes tellen, ademhalingsoefeningen doen, even eruit voor wat te eten of te drinken, maar het werkt allemaal niet. Met de truc van professor Luc Beaudoin kan je echter binnen een kwartier weer in slaap vallen.

En het beste is: je hoeft er niet eens je bed voor uit!

Slaap

Nachten waarin je hoofd maar overuren blijft draaien en je gewoon niet in slaap komt zijn een van de vervelendste. En naast gefrustreerd zijn over het piekeren, raak je vaak ook nog gefrustreerd over het hele feit dát je niet in slaap komt. Hierdoor kom je in een vicieuze cirkel terecht en wordt slapen waarschijnlijk alleen maar nog moeilijker.

Maar professor Luc Beaudoin heeft daar een oplossing voor bedacht: de ‘cognitief shuffle’ techniek. Dit is een techniek waarbij je even voor het slapen gaan je hersenen gaat kraken. Nee, geen zorgen, niet met hogere wiskunde, maar ‘gewoon’ met je gedachten. Het gaat als het volgt in zijn werk:

1. Ga lekker (het is hierbij belangrijk dat je écht lekker ligt) in bed liggen en kies een willekeurige letter.

2. Bedenk een woord van minimaal vijf letters dat begint met die letter. Het woord moet neutraal of vrolijk zijn, zoals ‘schoen’. Vermijd woorden met negatieve associaties.

3. Spel het woord langzaam in je hoofd en verzin andere woorden die met dezelfde letter beginnen. Denk bijvoorbeeld aan ‘slagroom’, ‘stadion’, ‘satelliet’. Visualiseer elk woord.

4. Als je geen woorden meer weet, pak de volgende letter van je oorspronkelijke woord en zoek nieuwe woorden, bijvoorbeeld bij ‘c’: ‘circus’, ‘chocolade’, ‘charmezanger’.

5. Herhaal het proces tot je in slaap valt. Volgens Beaudoin duurt dat hooguit een kwartier!

Piekeren

Maar piekeren doen we helaas niet alleen ‘s nachts… Ook overdag draaien onze hoofden vaak genoeg overuren en dat is behoorlijk vermoeiend. Hoe stop je daar nu mee? Of is het echt eens een piekeraar, altijd een piekeraar? „De een is wat gevoeliger voor piekergedachten dan de ander, maar je kunt er vanaf komen. Het is belangrijk dat je leert om je gedachten te verschuiven”, legde psycholoog Sabine Klaver eerder dit jaar uit in Metro’s podcast De Werkvloer.

„Bij herhaaldelijke piekergedachtes is het heel nuttig om gezonde afleiding te zoeken. Je brein kan zich maar op één taak focussen. Als je jezelf afleidt, kom je even uit die piekercirkel.” Hoe je dat in de praktijk doet? Puzzels, sporten, bellen: eigenlijk maakt het niet uit, als je je brein maar even weghoudt bij die gedachtecirkel.

