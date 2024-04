Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Word je suf wakker? Deze techniek kan helpen om je ‘s ochtends uitgerust te voelen

Ondanks een hele nacht slaap, toch suf en moe wakker worden. Wat kun je daar tegen doen? Soms is het niet de avondroutine die ervoor zorgt dat je de volgende dag met moeite uit bed komt, maar is het de ochtendroutine die meer aandacht nodig heeft.

‘Altijd moe’ kan bekend in de oren klinken. En als het aan ochtendroutine ligt, zou deze techniek kunnen helpen om van het suffe gevoel na de nachtrust af te komen.

Om slechte gewoontes te doorbreken en je ochtenden op te frissen, kun je de SHINE-techniek van cognitief gedragstherapeut Toby Oliver en zijn zus Kate proberen, aldus Metro UK. De techniek ziet er zo uit:

Ochtendroutine-techniek tegen sufheid

Stilte

De S in de methode staat voor ‘silence’, oftewel stilte, wat belangrijk is om in je ochtenden op te nemen zodat je kunt nadenken over de dag die voor je ligt. Of probeer een ademhalingsoefening in te zetten, om er meer structuur aan te geven.

Geluk: happiness

Door je dag positief te beginnen, voel je je waarschijnlijk veerkrachtiger bij de uitdagingen van de dag, deelt Metro UK. Probeer om elke ochtend positieve affirmaties te doen. Schrijf ze in tegenwoordige tijd op en spreek ze daarna hardop uit.

Intentie

Naast het vastleggen van hoe je je gedurende de dag wilt voelen, kan de tijd nemen om duidelijk te krijgen wat je wilt bereiken je helpen om gefocust te blijven. Een snelle to-do-lijst met realistische doelen die je gedurende de dag kunt afvinken is ook nuttig, en je kunt er ‘s avonds op terugkijken en de balans opmaken van hoeveel je hebt bereikt.

Voeding: nourishment

Daarnaast is voeding ook erg belangrijk om het suffe gevoel tegen te gaan. Sla het ontbijt niet over, luidt het advies daarom. Probeer wat je eet om de zoveel tijd om te wisselen, of meer tijd in te plannen voor het ontbijt.

Lichaamsbeweging: exercise

Door ‘s ochtends te sporten, zorg je ervoor dat je lichaam wakker wordt en je energie geeft voor de komende dag. Het hoeft echter niets inspannends te zijn. Een korte wandeling heeft wat dit betreft net zoveel voordelen als naar de sportschool gaan, aldus de gedragstherapeuten.

