Faber heeft motivering voor asielnoodwet af, maar coalitiepartijen weten van niets

Wekenlang werkte minister Marjolein Faber van Asiel aan een ‘dragende motivering’ om met een asielnoodwet te komen. Die is nu eigenlijk af, maakte ze vandaag bekend. Volgens de minister onderhandelen de coalitiepartijen nu over de wet, maar de partijleiders van VVD, NSC en BBB zeggen daar helemaal niets van te weten.

„Hij is af, hij ligt er”, zei Marjolein Faber eerder vandaag. Volgens haar onderhandelen de fracties PVV, VVD, BBB en NSC nu over welke soort wettelijke route er gekozen wordt voor het nemen van asielmaatregelen. Zelf zegt ze daar niet bij aanwezig te zijn „omdat de fractievoorzitters daarbij zitten”.

Maar opvallend genoeg weten de fractievoorzitters hier niets vanaf. Dat de coalitiepartijen zich buigen over de dragende motivering voor een asielnoodwet wordt door de partijen namelijk tegengesproken.

Niets gezien

„Ik heb niets gezien”, reageert VVD-leider Dilan Yeşilgöz. „Nee, het zou eerlijk gezegd wel fijn zijn na twee maanden wachten op dergelijke wetgeving. Wordt er onderhandeld? Nou, niet met mij. Ik weet niet waar het over gaat.” De VVD-leider benadrukt wel dat het belangrijk is dat er snel iets komt.

Overigens zegt Yeşilgöz sowieso niet te verwachten dat de coalitiepartijen zullen onderhandelen. „Onderhandelingen? Ik ga er vanuit dat het gewoon degelijke wetgeving is, wat straks door de Kamers kan en dat we kunnen zorgen dat we echt grip krijgen.”

Ook BBB-leider Caroline van der Plas zegt nog nergens van op de hoogte te zijn gesteld. „Ik wacht af. Mogelijk komt het vandaag naar ons toe, maar tot nu toe nog niets gezien.” Coalitiepartij NSC heeft naar eigen zeggen ook geen geen dragende motivering gezien en weet ook niets van onderhandelingen.

Toch niet helemaal af

Later op de middag gaf Faber toe dat de motivering voor de asielnoodwet toch ‘nog niet helemaal af’ is. „We zijn al heel ver gekomen. Ik laat wat zaken checken en dubbelchecken”, verklaarde ze. Wanneer de belangrijke onderbouwing voor de asielnoodwet er dan wel ligt, kon Faber nog niet zeggen. „Zo snel mogelijk.”

En ook Geert Wilders, de leider van Fabers partij PVV, reageert op het voorval. Hij zei voor de stemmingen in de Tweede Kamer dat de asielminister zich versproken moet hebben door eerder op de middag te zeggen dat de dragende motivering helemaal af was. Hij en de andere leiders van de coalitiepartijen hebben de stukken nog niet gezien, aldus Wilders. „Dus we kunnen er ook niet over praten.” Wel zei de politicus dat de samenwerkende partijen ‘in een goede sfeer’ aan het onderhandelen zijn over de asielnoodwet.

Asielnoodwet leidt tot onenigheid

De PVV wil dat er voor het nemen van asielmaatregelen naar het staatsnoodrecht wordt gegrepen. Op die manier kunnen geldende wetten buiten werking worden gesteld om strengere asielmaatregelen te nemen. Dat leidt tot grote onenigheid binnen de coalitie. De PVV is fel voorstander van een noodwet, maar NCS denkt dat er geen rechtvaardiging is voor zo’n verregaande stap. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar, terwijl de noodwet volgende week in de ministerraad besproken moet worden.

