Volgens Britse gezondheidsminister zorgt overgewicht voor werkloosheid: ‘Injectie om af te vallen’

Mensen met overgewicht zitten vaker werkloos thuis omdat ze hartziekten, kanker of diabetes hebben, aldus de Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting. Hij wil te zware werklozen daarom een ‘afvalinjectie’ gaan geven.

De bedoeling is dat een grote groep mensen met obesitas het medicijn Mounjaro krijgt, van ‘s werelds grootste farmaceut Lilly. Dat schrijft The Telegraph. Bij eerdere proeven verloren mensen gemiddeld 21 procent van hun lichaamsgewicht in zo’n negen maanden tijd.

Medicijn vermindert eetlust

Het medicijn wordt gebruikt om mensen met obesitas af te laten vallen en zorgt ervoor dat je minder eetlust hebt. Er moeten 3000 te zware mensen gaan meedoen aan het onderzoek, dat vijf jaar zal duren. De kosten zijn 140 euro per maand, maar dat gaat de overheid vergoeden.

Andere afvalinjecties zijn die van Wegovy en Ozempic. Daar gaat het de laatste tijd veel over. Zo maakte Filemon Wesselink een documentaire over Ozempic, maar die mocht niet uitgezonden worden, schreef Metro eerder al. Veel mensen die Ozempic helemaal niet horen te gebruiken, doen dat toch. Daar kleven ook nadelen en bijwerkingen aan. Gebruik daarom nooit zomaar een medicijn zonder met je arts te overleggen.

Het doel is dat de Britten snel weer aan het werk kunnen. Iets wat hard nodig is in het Verenigd Koninkrijk, want daar zitten in totaal 9,3 miljoen mensen thuis. Obesitas kost de economie daar jaarlijks 3,8 miljoen euro.

‘Mensen met overgewicht melden zich vaker ziek’

Volgens de Britten melden mensen met overgewicht zich vaker ziek, gemiddeld vier dagen per jaar extra. De Britten voorspellen dat het langdurige ziekteverlof onder te dikke mensen de komende vijf jaar met 50 procent gaat toenemen.

De minister ziet dat zo’n injectie natuurlijk geen wondermiddel is. De patiënten moeten daarna wel zelf op gewicht zien te blijven. „Voor veel mensen zullen deze prikken levensveranderend zijn. Het zal ze helpen weer aan het werk te gaan”, legt hij uit in de krant. Daarna moeten ze natuurlijk wel zelf aan de slag. „We moeten sowieso allemaal de verantwoordelijkheid nemen om gezond leven serieuzer te nemen.”

Het is niet het enige plan dat Streeting heeft in de strijd tegen overgewicht. Hij wil ook reclame voor junkfood die gericht is op kinderen verbieden. Afvallen hoeft natuurlijk niet met medicijnen. Lees hier 19 wetenschappelijk bewezen tips tegen overgewicht. Nogmaals: heb je obesitas en overweeg je daarvoor medicijnen te gebruiken? Overleg altijd met een arts. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als medisch advies.

