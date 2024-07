Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voel je je eenzaam? Volgens onderzoek zou je dít meer moeten doen

Voldoende slaap is goed voor van alles, maar volgens onderzoek kan er nu nóg een voordeel aan worden toegerekend. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een goede nachtrust verband houdt met een verminderd gevoel van eenzaamheid.

Eenzaamheid komt veel voor en er zijn ook veel tips om het tegen te gaan. Zo zou je beter op het platteland kunnen wonen, maar nu ook dus meer slapen.

Slaap tegen eenzaamheid

Het onderzoek analyseerde de relatie tussen gezonde slaap en eenzaamheid onder meer dan tweeduizend Amerikaanse volwassenen. En er werd een sterker verband tussen betere slaap en minder eenzaamheid – vooral emotionele eenzaamheid, wat in het onderzoek wordt gedefinieerd als het missen van een intieme relatie – gevonden onder jongvolwassenen, hoewel de onderzoekers niet zeker wisten waarom. HuffPost zocht uit hoe het zou kunnen zitten.

„Hoewel slecht slapen niet noodzakelijkerwijs leidt tot een emotioneel probleem, kan het soms wel een bijdragende factor zijn”, zegt klinisch psycholoog en specialist in gedragsslaapgeneeskunde Yishan Xu. Waarom zou slecht slapen kunnen bijdragen aan gevoelens van eenzaamheid? Xu zegt: „Iemand kan minder geïnteresseerd zijn in interactie met anderen en zich terugtrekken uit sociale interacties als die niet goed uitgerust is.”

Prikkelbaar worden

Bovendien, als we niet genoeg slapen om aan de behoeften van ons lichaam te voldoen, „kunnen we stemmings- en angstproblemen zien toenemen”, zegt Nicole Moshfegh, klinisch slaappsycholoog. „We kunnen ons hulpelozer voelen. Kunnen een lager gevoel van eigenwaarde krijgen en we kunnen onszelf eenzaam en geïsoleerd gaan voelen.”

Iemand kan prikkelbaarder zijn en interpreteert wat anderen doen of zeggen door een negatieve bril, legt Xu uit. „Ze krijgen het gevoel dat anderen hen niet begrijpen of niet aardig vinden.”

Stemmingswisselingen

„Eén reden hiervoor is dat de hersenen je gedachten en herinneringen van de dag consolideren tijdens de slaap. In de REM-fase bijvoorbeeld, verwerken de hersenen emotionele herinneringen die ze vastlegden toen je wakker was”, zegt Xu. „Als iemand consequent onderbroken wordt tijdens de REM-slaap, hebben de hersenen niet genoeg tijd om deze verwerking uit te voeren, waardoor er meer kans is op stemmingsproblemen als je wakker bent.”

