Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voel je je eenzaam? Verhuis naar het platteland, stelt onderzoek

Een avondje stappen, met vrienden naar de bios, een museum bezoeken of een terrasje pakken op een druk plein. In de stad zijn de mogelijkheden voor sociaal contact eindeloos. Beter dan op het platteland, zou je zeggen. Niet dus, zo blijkt uit onderzoek. Schotse onderzoekers ontdekten namelijk dat stedelingen zich vaker eenzaam voelen dan mensen die in een boerendorp wonen.

In de stad wonen betekent ook vaak drukte om je heen, mensen wonen er dicht op elkaar en er is altijd wel wat te doen. Op het platteland gaat dat er meestal heel anders aan toe. Je directe buren wonen misschien wel honderden meters verderop. Toch hebben bewoners van het platteland minder kans om zich eenzaam te voelen, zo ontdekten Schotse onderzoekers. Het plattelandsleven is volgens hen sociaal gezien namelijk een stuk rijker.

Even groot sociaal netwerk

De studie richt zich op verschillen in eenzaamheid, sociale ondersteuning en sociale netwerken tussen stedelingen en plattelandsbewoners. Opvallend is dan ook dat stadsbewoners en mensen die op het platteland wonen een even groot sociaal netwerk hebben en beide groepen kunnen rekenen op evenveel sociale steun vanuit hun omgeving.

Hoe wordt het verschil in gevoel van eenzaamheid dan verklaard? Volgens de onderzoeker komt dat omdat plattelandsbewoners meer contact hebben met mensen uit andere leeftijdsgroepen. Dit draagt volgens hen bij aan het gevoel een rijker sociaal leven te hebben.

Meer contact met andere leeftijdsgroepen

„We denken dat plattelandsbewoners meer contact met andere leeftijdsgroepen hebben doordat ze in gebieden wonen met minder inwoners. De sociale kring is dus kleiner, wat plattelandsbewoners ertoe aanmoedigt om ook contact te zoeken met mensen uit andere leeftijdsgroepen”, zegt een van de onderzoekers, Emily Long.

Het onderzoek laat volgens haar zien hoe belangrijk het is om ‘meerdere dimensies’ van relaties te hebben. „Dat is goed voor het welzijn en laat zien dat het belangrijk is om dit soort relaties te versteken, vooral in stedelijke gebieden.”

Long vervolgt: „Er is iets aan stedelijke gebieden dat mensen kwetsbaarder maakt voor eenzaamheid. Het onderzoek laat zien dat initiatieven die zich richten op het verbeteren van bestaande relaties belangrijk is, in plaats van activiteiten die vooral gericht zijn op het opbouwen van meer sociale contacten.”

Kwart van de wereld bevolking voelt zich eenzaam

Vorig jaar bleek uit onderzoek nog dat bijna een kwart van de mensen wereldwijd zich eenzaam voelt. Vooral onder jongvolwassenen is eenzaamheid veelvoorkomend. Zo blijkt maar liefst 27 procent van de mensen tussen 19 tot 29 jaar zich zeer of tamelijk eenzaam te voelen. De laagste percentages werden gevonden bij oudere volwassenen. Zo’n 17 procent van de mensen van 65 jaar en ouder wereldwijd gaf aan zich eenzaam te voelen.

Reacties