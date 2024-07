Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘In stadion zwaar in de minderheid’, maar Oranjefans nemen bezit van nu nog zomers Berlijn

Supporters van het Nederlands elftal nemen bezit van het centrum van Berlijn, waar Oranje om 21.00 uur begint aan de kwartfinale tegen Turkije op het EK. Ze zitten op de vele terrassen van de hoofdstad van Duitsland en genieten van het mooie weer. Het wordt vanmiddag namelijk zo’n 30 graden in Berlijn, maar het weer zal een wisselend karakter hebben.

Veel Nederlandse supporters zijn naar Berlijn afgereisd. „Toen we moesten tanken, vroeg een Duitse man die daar achter de kassa zat of er nog Nederlanders in Nederland waren”, lacht Erik uit Breda. „We zijn in een soort oranje optocht hiernaartoe gereden. Ik zag alleen maar Nederlandse nummerborden.”

Nederland tegen Turkije op EK voetbal

Erik zit met vrienden op een terras aan Kurfürstendamm, de bekendste boulevard van Berlijn, meldt ANP. „Schade Deutschland alles ist vorbei”, zingt het vriendengroepje als er een man met een shirt van de nationale ploeg van Duitsland voorbijloopt. Duitsland werd gisteren in een spannende kwartfinale uitgeschakeld door Spanje.

Supporters van het Nederlands elftal kunnen vanaf 14.00 uur feestvieren in een Oranje Fanzone op de Hammarskjöldplatz. Daar treden dj’s Wipneus en Pim en artiesten Robert van Hemert en Joël Borelli op. De inmiddels beroemde supportersmars richting het Olympiastadion begint om 17.00 uur. De KNVB verwacht dat ongeveer 40.000 Oranjesupporters naar Berlijn komen voor de EK-kwartfinale van Oranje. De voetbalbond heeft alle 7000 tickets voor het duel met de Turken verkocht.



In het gematigde zeeklimaat van Berlijn is het vandaag overleven, met 30 graden en een Oranje jasje. Zo naar de Fanzone! Vertrouw vandaag het plan.#NEDtur 🇳🇱🟠 pic.twitter.com/yLTUK2VVdT — Sonny Spek (@sonnyspek) July 6, 2024



On my way to Berlin samen met Tobi! #NEDtur. Nog 4.5 uur treinen en dan naar de oranje fanzone. Zinin! #Oranje 🧡 — Simon Hulsman (@SimonHulsman) July 6, 2024

⚽ File onderweg naar Duitsland voor het EK voetbal Al de hele ochtend komen automobilisten op twee plekken in de file richting Duitsland. De Duitse politie houdt extra grenscontroles in verband met het EK voetbal. De files staan op de A12 van Arnhem richting de Duitse grens en op de A76 tussen Heerlen en de grens. Beide files leveren een kleine vertraging op, de ene een kwartier, de ander zo’n twintig minuten, aldus de ANWB. Het beeld is al de hele ochtend hetzelfde. De verkeersdienst verwacht niet dat de vertraging zal oplopen. Van eventuele Britse fans die richting Düsseldorf rijden is weinig te merken op de weg, volgens de ANWB. Engeland speelt daar om 18.00 uur tegen Zwitserland.

Oranjefans

Ook thuisblijvers beginnen zich klaar – en zenuwachtig – te maken. Zo zegt een X-gebruiker „nu al zenuwachtig” te zijn. Heb je nog een opfriscursus nodig over voetbaltermen als je vanavond wel voor de buis gaat zitten, maar geen grote voetbalkenner bent? Laat Metro je daar bij helpen.



Nou al zenuwachtig voor #NEDTUR 🥵🥵 — Shatou (@jesuisshatou) July 6, 2024



Vanavond een mooie voetbalwedstrijd in het vooruitzicht. Wie gaat door? Net als bij de keuze tussen deze broodjes vind ik het lastig te voorspellen. We gaan het meemaken! #NEDTUR #ek24 pic.twitter.com/LWNLxekDzg — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) July 6, 2024

Wisselende weersomstandigheden voor wedstrijd

Het weer zal in ieder geval nogal wisselen tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Turkije. Waar het ‘s middags in Berlijn nog zomers warm is met 30 graden, kan het voor de wedstrijd flink gaan regenen en koelt het in aanloop naar de aftrap flink af. Ook hier in Nederland zijn de weersomstandigheden wisselend van karakter.

Vooral in de uren voor de wedstrijd is de kans op een felle bui in Berlijn het grootst. Tijdens de wedstrijd zelf, die om 21.00 uur wordt afgetrapt, is nog kans op een minder felle bui. Het is dan ook al redelijk afgekoeld tot waarden rond een graad of 20. Oranjefans die niet naar Duitsland afreizen en thuisblijven, moeten volgens Weeronline rekening houden met een harde wind als zij buiten gaan kijken naar de wedstrijd.

In de minderheid

De verwachting is dat de Nederlandse fans zwaar in de minderheid zijn in het stadion. In Duitsland wonen ruim 2,5 miljoen Turken. Berlijn telt alleen al zo’n 300.000 inwoners met Turkse roots.

