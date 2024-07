Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De wind raast: eerste zomerstorm van dit jaar een feit langs de kust

Het waait flink. Op het weerstation in IJmuiden is het vandaag zelfs tot storm gekomen. „Een uur lang werd windkracht 9 gemeten, waarmee de eerste zomerstorm van dit jaar een feit is. En dat ongeveer een jaar na zomerstorm Poly”, aldus weerdienst Weeronline. De storm van vandaag is de vierde van dit jaar.

Voor de weerdienst was het al wel duidelijk dat het onstuimig zou worden, „maar in de laatste weermodellen werd het windveld steeds intenser berekend, waardoor het op weerstation IJmuiden in Noord-Holland officieel tot storm kwam”. De zwaarste windstoot tot nu toe is daar 97 km per uur.

Zware windstoten in het land

Ook elders in Nederland komen zware windstoten voor. Langs de gehele westkust zijn windstoten gemeten boven 90 kilometer per uur. Ook iets verder landinwaarts, zoals in Rotterdam en Amsterdam, waait het stevig met windstoten van meer dan 75 kilometer per uur. „Ook de komende uren blijft het nog onstuimig, met de zwaarste windstoten in het Waddengebied”, aldus Weeronline.

Bijna een jaar geleden, op 5 juli 2023, had Nederland ook te maken met een zomerstorm. Storm Poly zoals die heette, was de zwaarste zomerstorm ooit gemeten in ons land. In IJmuiden kwam het toen tot een zeer zware storm (windkracht 11) en een windstoot van maar liefst 146 kilometer per uur. In het noordwesten van het land was sprake van code rood vanwege de zeer zware windstoten.

🎪 Festivalgangers hebben last van de wind Bezoekers van het festival Rock Werchter zijn gevraagd hun partytenten op de camping af te breken vanwege de stevige windstoten. Rond het terrein in het Belgische Werchter worden windstoten met snelheden tot 60 à 70 kilometer per uur verwacht, meldt de VRT. Bezoekers worden ook gevraagd alle spullen die buiten hun tent liggen in de tent op te bergen. De organisatie van het Nederlandse festival Down The Rabbit Hole verwacht echter geen problemen met de stevige windstoten in het land. Een woordvoerder laat weten dat de wind in het oosten van het land, waar het evenement in Beuningen plaatsvindt, minder hard is dan in het westen. Op het festivalterrein zijn daarom geen extra maatregelen nodig.

Storm

In de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen en de Waddeneilanden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied is vandaag code geel van kracht. De verwachting is dat die waarschuwing in Zeeland vanaf 16.00 uur vervalt. In Groningen zou die om 19.00 uur moeten vervallen.

