Waarom hardlopen goed voor je brein is

Enkele miljoenen Nederlanders trekken geregeld de sportschoenen aan om te gaan hardlopen. Dit is natuurlijk goed voor je lichaam. Maar wist je dat het ook een positief effect op je brein heeft?

Hardlopen zorgt ervoor dat je conditie beter wordt en dat je vet verbrandt. En het heeft invloed op je werkprestaties, relaties en mentale gezondheid. Dat schrijft Men’s Health aan de hand van diverse onderzoeken.

Wie niet zo lekker in z’n vel zit, doet er goed aan om een rondje te gaan rennen. Het is namelijk bewezen dat hardlopen een vergelijkbaar effect heeft als antidepressiva. Het vermindert eveneens angsten en het zorgt ervoor dat je beter slaapt. De kwaliteit van je slaap wordt beter en je valt sneller in slaap. De energie die dit oplevert zorgt ervoor dat je je fitter en waarschijnlijk ook vrolijker voelt.

Hardlopen verbetert concentratie

Een rondje rennen zal je op de werkvloer ook erg helpen. Uit een studie blijkt namelijk dat hardlopen voor meer concentratie zorgt. Je geheugen wordt er ook beter van. Het blijkt zelfs dat je tot 23 procent productiever bent, als je lichaam actief is geweest.

Wie een creatief vak heeft, kan een rondje rennen ook goed gebruiken. Er is namelijk een grote toename van creativiteit meetbaar na een hardloopsessie. Ren je liever niet? Goed nieuws, dit geldt namelijk ook voor een rondje wandelen.

Hoe komt het dat hardlopen en andere sporten zo goed zijn voor je brein? Beweging zorgt voor de aanmaak van nieuwe hersencellen en voor een sterkere verbinding tussen hersencellen, legt de Hersenstichting uit. „Wanneer je voldoende beweegt, raken je hersenen goed doorbloed en krijgen ze de voeding en zuurstof die ze nodig hebben.”

Hoeveel moet je bewegen?

De hersenstichting adviseert om minimaal 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. Dat houdt in dat je hartslag omhoog gaat en je ademhaling sneller wordt. Ook is het goed om twee keer per week oefeningen oefeningen te doen die je spieren en botten versterken. En je moet niet te lang stilzitten.

„Je hoeft dus echt niet elke dag hevig te sporten om je hersenen gezond te houden. Dagelijks een half uurtje stevig wandelen of fietsen is al goed bezig. Hierbij geldt wel: bewegen is goed, meer bewegen is beter”, leggen ze uit. Zorg wel dat je niet doorslaat, want teveel sporten is ook niet goed. Het bijhouden van je resultaten kan zelfs een obsessie worden, schreef Metro eerder al.

Sporten geeft zelfvertrouwen

Sporten geeft de mens ook veel meer zelfvertrouwen. Het verbreken van je eigen records zorgt natuurlijk voor trots. Maar uit onderzoek blijkt dat dit nog veel langer doorwerkt. Ook uren na de workout loop je trots als een pauw rond.

Wist je trouwens dat het goed is om meerdere sporten te beoefenen? Metro sprak eerder daarover met personal trainers Hüseyin Çakan en Mike Opheij.

