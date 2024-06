Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom het gezond is om meerdere sporten te beoefenen

Een aantal keer in de week naar de sportschool of de voetbalclub gaan is natuurlijk hartstikke gezond. Maar wist je dat het, om verschillende redenen, goed is om meerdere sporten met elkaar te combineren? Metro spreekt daarover met twee personal trainers.

Hüseyin Çakan geeft verschillende soorten bokstrainingen met zijn bedrijf Çakan Trainingen. Hij ziet dat het bijvoorbeeld voetballers erg kan helpen om ook eens de boksring in te stappen. „Zij hebben een goede conditie. Ze rennen makkelijk een paar rondjes om het veld. Maar bij korte sprintjes heb je meer kracht nodig. Dat kun je goed opbouwen door te kickboksen. Je wordt dan sneller en explosiever.”

Sporten is goed voor je mentale welzijn

Je mentale gesteldheid is ook gebaat bij wat variatie. Vooral voor wie naar de sportschool gaat kan dat belangrijk zijn. „In de gym ga je fysiek groeien. Maar je wordt er niet direct mentaal sterker van. Natuurlijk biedt het je vertrouwen in je lichaam, maar dat is niet altijd voldoende.”

Mike Openheij is eigenaar van MIO personal training. Volgens hem is het ook voor de ouderen belangrijk om veel variatie te hebben in het leven. „Stel je wandelt veel, dan is het verstandig om ook aan krachttraining te doen. Met wandelen train je namelijk bepaalde delen van je lichaam niet, zoals bijvoorbeeld je romp en rug.”

Experts zijn het erover eens dat krachttraining een belangrijke aanvulling is op andere sporten. Het als losstaande sport beoefenen is echter niet goed. Het is zelfs slecht voor je lichaam. „Je hebt dan een beperkte mobiliteit. Je spieren raken verkort, je raakt stijfjes en je hebt grotere kans op blessures. Je bouwt wel wat conditie op, maar niet veel. Daarom is het goed om er nog iets naast te doen.”

Samen bewegen is een goede stok achter de deur

Wie in de sportschool staat, maakt misschien een praatje met een andere bezoeker. Maar je sociale vaardigheden til je er niet mee naar een hoger niveau. Çakan: „Bij bijvoorbeeld een teamsport doe je veel sociale contacten op. Dat is erg belangrijk voor je ontwikkeling. En het is een goede stok achter de deur: samen met iemand sporten. Je komt sneller opdagen en maakt de training vol. Wanneer je in je eentje aan de slag gaat is dat soms lastiger.”

In het verleden ging hij zelf ook veel naar de sportschool. Maar hij besloot te stoppen, omdat hij het te veel afraffelde. „Ik kwam binnen, liep gelijk naar de dumbbells en ging daar 20 minuten mee in de weer. Toen vertrok ik weer. Op een gegeven moment dacht ik: ‘Wat ben ik eigenlijk aan het doen?’”

Hoe vaak per week sporten is gezond?

Het klinkt als een aanslag op je agenda: meerdere sporten beoefenen. Maar dat is volgens de personal trainers niet het geval, het is een aanvulling. Je verdeelt je tijd over beide sporten. „Vier keer in de week sporten is echt het maximale. Je moet niet vaker gaan. Goed dat je heel erg gemotiveerd bent, maar het is gewoon niet goed voor je lichaam”, legt Çakan uit.

Vier keer per week wordt daarom gezien als het perfecte aantal workouts. Het is belangrijk dat je genoeg rustdagen inplant, zodat je lichaam kan herstellen. Openheij vult aan dat het belangrijk is om een goede balans te zoeken tussen krachttraining en cardio.

Het is belangrijk dat je niet doorslaat met sporten, door bijvoorbeeld alles te willen monitoren. Metro schreef eerder over de gevaren van een smartwatch.

