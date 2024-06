Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom moet Julian Assange voor zijn vrijlating helemaal naar Saipan, een piepklein eiland in de Stille Oceaan?

1901 dagen, oftewel ruim vijf jaar. Zo lang zat WikiLeaks-oprichter Julian Assange in gevangenschap in het Verenigd Koninkrijk. Maar daar is nu een einde aan gekomen. De 52-jarige Assange heeft namelijk een deal gesloten met de Amerikaanse aanklagers en vliegt daarom vandaag naar Saipan, een klein eilandje in de Stille Oceaan, om schuldig te pleiten. In ruil daarvoor mag hij terug naar zijn thuisland Australië. Maar waarom wordt zijn vrijlating pas op Saipan officieel?

„De zaak tegen Julian Assange heeft zich veel te lang voortgesleept.” Dat zijn de woorden van de Australische premier Anthony Albanese. „De zaak van meneer Assange heeft veel te lang geduurd en er viel niets te winnen bij zijn aanhoudende gevangenschap”, aldus zijn woordvoerder. Deze week komt er na jaren een einde aan de gevangenschap van Assange, zo laat WikiLeaks op X weten. Maar daarvoor moet Assange wel eerst helemaal naar Saipan om de deal van de VS formeel te maken. Hoe zit dat?

Saipan is Amerikaans grondgebied

Saipan is de hoofdstad van de Noordelijke Marianen-eilandengroep. Het piepkleine eiland is slechts twintig kilometer lang en een kleine negen kilometer breed. Deze eilandengroep is net als bijvoorbeeld Puerto Rico grondgebied van de VS, alleen dan zonder de volledige status van een staat. Dat betekent dat de inwoners wel Amerikaanse staatsburgers zijn, maar bijvoorbeeld kunnen niet stemmen.

De reden dat Assange naar Saipan moet, heeft te maken met het feit dat het eiland Amerikaans grondgebied is. „De aanklachten zijn onder de Amerikaanse wet ingediend. Hij moet dus op Amerikaans grondgebied zijn”, legt hoogleraar aan de Universiteit van Sydney, Emily Crawford, uit aan persbureau Reuters.

Assange wil niet op vaste land van VS schuldig pleiten

Maar waarom dan niet naar Puerto Rico of bijvoorbeeld Hawaii of gewoon naar het vasteland van de VS? Dat heeft ermee te maken dat Saipan simpelweg dichterbij Australië ligt. Bovendien wil Assange volgens de Amerikaanse aanklagers niet naar een rechtbank op het vaste land. Wat de reden daarvoor is, is niet duidelijk.

Morgenochtend komt Assange aan op Saipan. Nadat hij daar schuldig pleit, wordt hij veroordeeld tot 62 maanden cel. Die straf hoeft hij echter niet meer uit te zitten omdat hij al geruime tijd in een Britse gevangenis heeft gezeten. Na de rechtbankzitting reist Assange door naar Australië waar hij herenigd wordt met zijn gezin.

Hoe zat het ook alweer? Wikileaks publiceerde in 2010 honderdduizenden geheime documenten, onder meer over militaire acties in Afghanistan en Irak door Amerika. Het openbaar maken van staatsgeheimen is in de VS een zwaar misdrijf en er hing Assange een gevangenisstraf van 175 jaar boven het hoofd. Om uit handen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten te blijven, hield de Wikileaks-oprichter zich vanaf 2012 schuil in de ambassade van Ecuador in het Verenigd Koninkrijk. Ecuador had hem namelijk asiel verleend, maar die status werd in 2019 ingetrokken en Assange werd opgepakt en naar de steng beveiligde gevangenis van Belmarsh gebracht. Daar zat hij tot gisteren vast.

