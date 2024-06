Brit loopt met wasdroger op zijn rug berg op om geld op te halen voor rugbyclub

Vijftien kilometer lang bergopwaarts lopen is op zich al een hele prestatie, maar de 33-jarige Britse rugbyspeler Tommy Dunford deed daar afgelopen weekend nog een schepje bovenop. Hij beklom de Yr Wyddfa, de hoogste berg van Wales, namelijk met een wasdroger op zijn rug. Op deze manier haalde hij geld op voor zijn rugbyclub.

De Yr Wyddfa, ook wel bekend als de snowdon, is met zijn 1085 meter de hoogste berg van Wales. De berg zonder zware bepakking beklimmen zou voor de meeste mensen dan ook al een flinke prestatie zijn, maar voor Dunford bleek dit niet genoeg te zijn. Hij deed de klim omhoog zondag daarom met een wasdroger van maar liefst dertig kilo op zijn rug.

En dat niet alleen: als kind verloor hij een nier en een deel van zijn middenrif door kanker. Vrienden verklaarden hem daarom voor gek toen hij de uitdaging aannam, maar Dunford liet zich niet uit het veld slaan. „Ik ben nooit een uitdaging uit de weg gegaan. Ik weet dat het moeilijk gaat worden, maar dat moet ook. Als het een ommetje in het park was, zou niemand geld doneren”, zegt hij tegen de BBC.

Om in vorm te komen voor de tocht, trainde Dunford de afgelopen tijd al regelmatig met de wasdroger op zijn rug. „Wanneer ik buiten liep met de droger, vroegen veel mensen wat ik aan het doen was en waarom. Dat leverde veel leuke gesprekken op.”

Dewsbury Celtic's U8's coach Tommy Dunford will be in attendance tonight, raising funds for clubhouse renovations! – Promoting his Snowdon walk challenge with a dryer on his back! 👏

Dunford liet zich inspireren door marinier Sam Hammond. Hij beklom de drie hoogste bergen van Wales in 2022 met een koelkast op zijn rug. In 2023 deed hij het nog eens dunnetjes over en liep hij de London Marathon, óók met een koelkast op zijn rug gebonden.

Het geld dat Dunford op heeft gehaald, gaat naar zijn rugbyclub, Dewsbury Celtic. Hoewel hij vorig jaar zelf moest stoppen met rugby vanwege een knieblessure, is hij als jeugdtrainer nog altijd nauw betrokken bij de club. „De club ziet er hetzelfde uit als toen ik zelf zes jaar oud was. Het laatste wat ik wil is dat kinderen bij andere clubs gaan spelen omdat daar clubhuis mooier is.”

