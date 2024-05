Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom wandelen zo gezond (en populair!) is

In de parken, bossen en binnensteden zie je veel mensen een wandeling maken. Maar ook op het bedrijventerrein spot je tijdens de lunchpauzes groepen collega’s die in beweging komen. Wandelen heeft de laatste jaren een veel beter imago gekregen. Koninklijke Wandelbond Nederland legt aan Metro uit waarom wandelen zo gezond is.

De populariteit van het wandelen is enorm toegenomen sinds de coronapandemie. Dat ziet Mariëlle Vissers van de Koninklijke Wandelbond Nederland. „In coronatijd kon je niet meer met groepen sporten en op zeker moment gingen ook de accommodaties dicht. Veel mensen grepen toen wandelen aan om toch in beweging te komen. Ook zat je over het algemeen meer binnen. Dat nodigde ook uit om naar buiten te gaan en te wandelen.”

Toen de gyms en sportclubs weer open gingen, bleven mensen boven verwachting veel wandelen. „Ze hebben het wandelen echt ontdekt in coronatijd. Ze ervaarden hoe goed het ze deed en bleven ook na coronatijd de wandelpaden opzoeken.”

Wandelen hoef je niet te plannen

Maar wat is er dan zo lekker aan lopen? Vissers: „Wandelen is voor mij een gemakkelijke manier om in beweging te komen. Je hoeft het niet per se te plannen. Schoenen aan, deur open en gaan. Al na zo’n twintig minuten merk ik de ontspanning.” Ze stapt naar eigen zeggen bewust flink door. „Dan heb ik na afloop ook echt het gevoel dat ik iets heb gedaan. Verder vind ik het heerlijk om al wandelend nieuwe gebieden te ontdekken. Je kunt om je heen kijken.”

Wandelen heeft ook nog een belangrijk sociaal aspect. „Ga ik samen op pad, dan is het de ideale manier om bij te kletsen met vrienden en toch lekker in de frisse lucht te bewegen.”

Waarom wandelen zo gezond is

Een wandeling is een goede workout. „Het is goed voor zowel lichaam als geest. Regelmatig wandelen verlaagt de kans op allerlei aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten”, legt Vissers uit.

Andere voordelen aan wandelen:

Het verbetert je ademhaling, vetverbranding, spijsvertering en algemene conditie.

Je maakt meer vitamine D aan door het zonlicht.

Het versterkt en versoepelt je spieren, botten en gewrichten.

Wie regelmatig wandelt, voelt zich over het algemeen fitter en energieker.

In vergelijking met andere sporten is de kans op blessures een stuk kleiner

Je kan het gemakkelijk tijdens je lunchpauze doen, als je een zittend beroep hebt is dat helemaal een goed idee.

Sommigen hebben de smaak zo te pakken dat ze er sportieve prestaties aan verbinden. „Denk aan een Kennedymars, waarin je 80 kilometer wandelt in 20 uur. Of zelfs langere afstanden zoals Long Distance wandeltochten van 105 kilometer of meer.” Het bekendste voorbeeld in ons land is de Nijmeegse Vierdaagse, waarin je vier dagen achter elkaar 30, 40 of 50 kilometer loopt.

Steeds meer jongeren op de wandelpaden

Voor de coronapandemie zag je weinig jongeren op de wandelpaden. Dat is ondertussen veranderd, merkt de wandelbond. „We zien steeds meer jongeren wandelen, zowel individueel als tijdens wandeltochten. Ook onder de bezoekers van bijvoorbeeld onze socials zijn veel jongeren. De laatste jaren heeft wandelen ook een imagoverbetering ondergaan.”

Wandelen kan eigenlijk overal, maar de Nederlander heeft wel een voorkeur. Uit cijfers van Wandel.nl (de website van Koninklijke Wandelbond Nederland) blijkt dat de helft van de bezoekers het liefst wandelt in een bosrijk gebied. Niet iedereen gaat op de bonnefooi op stap. „Dat ligt helemaal aan de persoonlijke voorkeur. Er zijn wandelaars die het liefst ter plekke bedenken of ze links of rechts gaan. Maar er zijn ook wandelaars die graag vooraf willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe lang is de route, is er onderweg horeca, mag de hond mee?”

Kortom: zeker geen verkeerd idee om vandaag tijdens je lunchpauze een flink stuk te wandelen, of bijvoorbeeld dit weekend het bos te bezoeken en daar je stappen te zetten.

