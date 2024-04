Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeite met sparen, gezond eten of sporten? Met dit simpele trucje krijg je meer zelfbeheersing en discipline

Sparen? Gezond eten? Stoppen met roken? Meer sporten? Het is soms best lastig om jezelf te beheersen en discipline op te brengen. Maar uit onderzoek blijkt dat er een vrij eenvoudig trucje is om jezelf iets beter in de toom te houden en te motiveren.

Iets volhouden kan best lastig zijn. Consequent sporten, minder snoepen, stoppen met roken of drinken of geld apart houden om te sparen. Allemaal kwesties waarbij zelfbeheersing, discipline en geduld nodig zijn.

Onderzoek naar discipline en zelfbeheersing

Ooit werd een groep kleuters het bekende marshmallow-experiment voorgehouden. De kleuters konden kiezen voor één marshmallow nu of twee marshmallows drie kwartier later. Hun keuze kon voorspellen hoe succesvol de kinderen later zouden worden. Want de kleuters die voor optie twee kozen, hadden duidelijk meer zelfbeheersing. Wist je overigens dat zelfbeheersing ook invloed heeft op de kans van vreemdgaan?

Amerikaanse onderzoekers deden eenzelfde soort experiment als de marshmallows met volwassenen. Daarvoor vroegen ze aan deelnemers of zij binnen zeven dagen 40 euro wilden of na dertig dagen 60 euro. En daar ontdekten zij een trucje dat mensen helpt bij zelfbeheersing en verstandigere keuzes maken.

Trucje om geduld te hebben en beter vol te houden

Kennelijk maakt het uit hoe je de boodschap naar jezelf of een ander brengt. Want begin je over de wachttijd, in het geval van het onderzoek dus zeven of dertig dagen, dan kiezen mensen sneller voor de ‘ongeduldige’ optie van 40 euro. Begin je met de informatie over het hogere bedrag? Dan zijn mensen geneigd om toch best te kunnen wachten voor 60 euro. Ook de beslis-tijd speelde een rol. Ongeduldige mensen maakten vaak onder tijdsdruk ook ongeduldige beslissingen.

Zelfbeheersing, geduld of discipline moedig je dus aan door de focus op de voordelen te leggen. Door simpelweg de beloning als eerst te vermelden, bleek het geduld beter te worden. Oftewel, vertel je tegen jezelf: ‘Mijn lichaam wordt gezonder en gespierder als ik twee keer in de week sport’. In plaats van: ‘Ik moet twee keer in de week de sporten om mijn lichaam gezonder en gespierder te krijgen’. Focus dus op de beloning die je op de lange termijn eruit haalt. Schenk zo min mogelijk aandacht aan de duur naar die beloning toe.

Vorige Volgende

Reacties