Vacature! Metro is op zoek naar freelance redacteuren

Weet jij wat er speelt, heb je een passie voor schrijven, het nieuws en zit je vol creatieve ideeën? Dan is Metro op zoek naar jou! We hebben weer een vacature openstaan voor freelance redacteuren.

Je volgt het nieuws op de voet, of het nou om de formatie of om entertainment en tv gaat: jij kunt er je eigen draai aan geven. Zie je een nieuwsonderwerp, dan ga je niet mee in de stroom, maar verzin je nét een andere invalshoek. Je hebt daarnaast interesse in psychologie, gezondheid, lifestyle en geld en carrière. Een expert of bron (na)bellen om het verhaal nog sterker te maken? Dat heb jij zo geregeld.

Vacature freelance redacteur bij Metro

In de afgelopen jaren – in 2020 stopte de papieren versie van de krant – hebben we Metro kunnen uitbouwen tot een succesvol online nieuwsmerk. Het nieuws dat je bij ons leest, is net even anders, helpt de lezer op weg of tovert een glimlach op het gezicht. We vermaken ons miljoenenpubliek met entertainende stukken, maar brengen ook het belangrijkste nieuws.

Je maakt onderdeel uit van een klein, hecht team en komt te werken in een rooster. Je bent flexibel inzetbaar; dat betekent dat ochtend- en weekenddiensten erbij horen. Je werkt veelal vanuit huis, maar bent altijd welkom op onze redactie in Amsterdam. We zitten vlakbij Sloterdijk.

Als freelance redacteur weet je wat vandaag actueel is en kun je deze onderwerpen moeiteloos vertalen naar mooie Metro-verhalen. Je bent daarnaast een pro in het maken van goede koppen en pakkende intro’s. Experts nabellen en zelf unieke invalshoeken en verhalen bedenken is een must.

Dit breng je mee:

Je hebt een journalistieke (of andere relevante) achtergrond en het liefst al ervaring op een nieuwsredactie.

Je bent goed in het maken van nieuwsverhalen, kunt snel werken en hebt een eigen pen.

Je weet hoe je de verhalen op een pakkende manier kunt wegzetten op social media.

Je vindt het geen probleem om diep in een onderwerp te duiken of experts of publieke figuren na te bellen.

Je schrijft foutloos.

Je bent bekend met WordPress, SEO en Google Analytics.

Je bent enthousiast, gedreven en vindt het vooral heel leuk om voor een online nieuwsmerk te werken.

Dit bieden we jou:

Je komt te werken in een gezellig, enthousiast team, met vaste en freelance redacteuren. Je krijgt veel vrijheid en de mogelijkheid om eigen ideeën uit te rollen op een landelijke nieuwssite.

Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 26 april jouw cv, motivatie (waarom ben jij geschikt voor Metro en wat wil je toevoegen?) en een aantal eigen verhalen (het liefst passend bij de tone of voice van Metro) waar je trots op bent naar Roos Ravensbergen via [email protected].

