Dit gebeurt er met je brein als je stopt met alcohol

Dat alcohol vaarwel zeggen goed is voor je hersenen, zal geen verrassing zijn. Maar een recent onderzoek van Stanford laat zien dat je brein zelfs wonderlijk kan herstellen na overmatig gebruik.

Na 7,3 maanden geen druppel meer drinken waren er significante verbeteringen te zien.

Je brein herstelt na stoppen met alcohol

Door overmatig alcoholgebruik neemt het aantal verbindingen tussen je hersencellen af. Ook worden de hersenen kleiner. Dit kan je flink in de weg zitten in het dagelijks leven: het geheugen gaat achteruit, je denkt langzamer en het aanpassingsvermogen vermindert.

Het goede nieuws is dat het brein snel weer herstelt, zolang je alcohol maar helemaal afzweert. Uit het onderzoek onder overmatige drinkers blijkt dat de hersenen na het stoppen in de eerste maand alweer nieuwe verbindingen legden. Na 7,3 maanden was de hippocampus zelfs weer van een vergelijkbaar formaat als die van mensen die niet zwaar drinken. Dit is het hersendeel dat belangrijk is voor het leren van dingen en heet vormen van herinneringen.

Stoppen ook goed voor de rest van je lijf

Geen alcohol is ook goed voor de rest van je lijf. Als je stopt, zal je lever na een paar maanden al beter gaan functioneren. Leverenzymen normaliseren, waardoor bijvoorbeeld het risico op leveraandoeningen vermindert. En ook het hart- en vaatsysteem profiteert. De bloeddruk stabiliseert en het risico op hartgerelateerde problemen neemt af.

Ook gewichtsverlies kan een fijne bijkomstigheid zijn. In alcohol zitten namelijk ‘lege calorieën’ en zonder deze calorieën wordt afvallen een stuk makkelijker. Daarnaast kunnen we beter omgaan met onze emoties als de alcohol een aantal maanden uit ons systeem is.

Na een paar jaar zonder alcohol zijn de gezondheidsvoordelen nóg groter. Het verlaagt het risico op chronische aandoeningen als leverziekte, alvleesklierontsteking en bepaalde vormen van kanker en de cognitieve functies in ons brein worden steeds beter. Dat heeft onder meer een gunstig effect op het geheugen en de mentale behendigheid.

