Poets je vaak je tanden na de maaltijd? Volgens tandartsen kun je beter dit doen

Je mondgezondheid is belangrijk. Maar je tanden poetsen vlak na een maaltijd is niet echt een goed idee. Tandartsen leggen uit waarom je dat beter niet doet. En wat wel heel goed werkt nadat je net gedronken of gegeten hebt.

Eerder schreven we al of je beter je tanden kunt poetsen voor of na het ontbijt. Want je tandenpoetsen vlak na een maaltijd is niet heel handig.

Spoelen met water na de maaltijd

Experts raden namelijk aan om je mond te spoelen met water na een maaltijd. Maar waarom? Het gaat daarbij om de pH-waarde, oftewel het niveau van zure en basische verbindingen in het lichaam. Waarbij 0 de meest zure is, 7 neutraal en 14 het meest basisch. Idealiter zou je mond op een neutrale of basische pH moeten blijven.

Maar tijdens de maaltijd wordt je mond zuurder. „Elke keer dat je eet, breekt je speeksel voedsel af voor de vertering, waardoor er een zuur bijproduct ontstaat”, vertelt Lilya Horowitz tegen Fortune Well. Dit leidt volgens haar tot bacteriën en meer tandplak in de mond. Als de pH-waarde minder dan 4,5 wordt, zal het glazuur van je tanden beschadigen. Door te spoelen met water, stabiliseer je de pH-waarde in je mond.

Tandartsen over stabiliseren van pH-waarde

„De zuurgraad die op iemands tanden zit en de bacteriën die afkomstig zijn van rottend voedsel op het oppervlak van iemands tanden, zijn de belangrijkste boosdoeners voor tandbederf. Het spoelen van vuil van de tanden met gewoon water is de meest verstandige manier om dat bestrijden”, aldus kaakchirurg Jason Auerbach.

Daarom pleiten de tandheelkundigen ervoor om na maaltijden, zeker als er zuur voedsel of drinken bij zat, altijd je mond te spoelen met water. „Dit zal ertoe leiden dat de mond schoner wordt, wat de ontstekingsreactie in het lichaam zal verminderen”, zegt Horowitz. Belangrijk is wel dat dit géén bruisend water is.

Mondgezondheid

En is het dan niet nog beter om met mondwater te spoelen? Hoewel mondwater veelal voor een frisse adem bedoeld is, is dat meestal ook zuur. „En het is daarom niet goed voor het oppervlak van het glazuur”, zegt Auerbach. Veel mondspoelingen bevatten alcohol, een ingrediënt dat de pH verlaagt en het mondslijmvlies of het zachte weefsel langs de wanden van je binnenmond uitdroogt. En dat kan de kwaliteit van het tandvlees beïnvloeden. Volgens Horowitz doet mondwater van de drogist niet veel meer dan een frisse smaak te geven.

Dus spoelen met water na de maaltijd. „Soms, na een zure maaltijd, is tandenpoetsen niet per se het beste, omdat het glazuur een beetje zachter is en je wat schade kunt aanrichten”, zegt Auerbach. Volgens hem moet je echt wel 30 à 60 minuten wachten voordat je je tanden poetst na een maaltijd. Om schade aan je glazuur te voorkomen.

De tandheelkundigen benadrukken dat flossen en tandenpoetsen ook nog steeds heel belangrijk is voor onze mondgezondheid.

