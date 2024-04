Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvallend veel fietsers onder verkeersdoden: ‘E-bikers’

Hoewel het aantal verkeersdoden in 2023 minder is dan in 2022, zijn er nog steeds opvallend veel fietsers onder de verkeersdoden. En dat zou best eens door de komst van de e-bike kunnen komen. Veelal 75-plussers kwamen om op een elektrische fiets in het verkeer.

In 2023 kwamen 684 mensen in Nederland om in het verkeer. Dat zijn 61 minder verkeersdoden dan in 2022, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Fietsers vallen op onder aantal verkeersdoden

Dat aantal lag een aantal jaren eerder rond de 500 verkeersdoden. Wat betreft verkeersdoden onder automobilisten, blijven de aantallen stabiel. in 2023 ging het om 194 inzittenden van een auto die overleden. Maar vooral het aantal fatale verkeersdoden onder fietsers valt op. Iets wat overigens vorig jaar ook al aan een piek in de cijfers te zien was.

270 fietsers kwamen het afgelopen jaar om in het verkeer. Meer dan 40 procent overleed door een aanrijding met een auto. Een derde overleed door een ongelukkige val. Volgens het CBS is het lastig vast te stellen wat voor rol de e-bike daarin speelt. In niet alle gevallen wordt namelijk geregistreerd dat het om een ongeval met een e-biker ging. Zo wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd dat een voetganger is aangereden door een gewone fiets of een e-bike. Maar De Telegraaf concludeert wel dat de e-bikers opvallen. Zeker 166 geregistreerde e-bikers kwamen in 2023 om het leven.

E-bikes en fatbikes

De meeste verkeersslachtoffers vielen in Noord-Brabant (120). Gevolgd door Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland. De minste verkeersdoden vielen in Flevoland (11) en Zeeland (19).

Net als voorgaande jaren kwamen in het verkeer meer mannen (491) dan vrouwen (193) om.

Over e-bikes en fatbikes klinkt inmiddels wel vaker discussie. Mede doordat je de elektrische fietsen kunt opvoeren en geen helm hoeft te dragen. Vooral de jongere generatie die zich op de fatbike verplaatst, zorgen voor overlast in het verkeer.

