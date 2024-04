Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de voordelen van een koffie-dutje

Het klinkt tegenstrijdig: een bak koffie drinken en direct daarna een dutje doen. Maar dat is het allesbehalve. Een ‘koffie-dutje’ is juist heel nuttig.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cafeïne gevolgd door een kort dutje je alerter maakt én je mentale scherpte verbetert. Wist je trouwens dat er een reden is dat je na een kop koffie naar de wc moet voor een grote boodschap?

Koffie-dutje

Ten eerste is het belangrijk dat een koffiedutje niet je nachtrust vervangt, waarschuwen Christine Pydych en Dr. Abhinav Singh van de Amerikaanse sleepfoundation. Maar het kan wél helpen prestaties en je algehele humeur te verbeteren.

Om koffie-dutjes te laten werken, is zowel de timing als de volgorde belangrijk. Koffiedutjes zijn het nuttigst als ze na de lunch worden genomen, ergens halverwege de middag. Het is belangrijk éérst koffie te drinken en daarna niet langer dan twintig minuten te gaan liggen.

Cafeïne en adenosine

Volgens Pydych en Singh voelen de meeste mensen zich na een kopje koffie, van ongeveer 100 tot 200 milligram cafeïne, energiek en zijn ze alerter. Maar ook al voed je je lichaam met koffie; je lichaam bouwt hoe dan ook de stof adenosine op. Door adenosine word je steeds meer vermoeid, zodat je uiteindelijk aan het einde van de dag klaar bent om te gaan slapen.

De stof wordt echter uit de hersenen verwijderd tijdens de slaap, waardoor andere stoffen, zoals cafeïne, meer ruimte krijgen om te werken. Een bakje koffie nemen en daarna heel even gaan liggen is dus helemaal geen verkeerd idee.

20 minuten

Hierbij is wel van belang dat de dutjes niet te lang zijn. Onderzoekers hebben ontdekt dat de ideale duur van een dutje ongeveer twintig minuten is. Dutjes langer dan een half uur kunnen een diepere slaap veroorzaken, waardoor je, als je weer wakker wordt, juist vermoeider bent in plaats van meer uitgerust.

