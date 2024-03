Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Andere baan, nieuwe liefde of verhuizen? Dat ‘ik moet iets veranderen’-gevoel kan hierdoor komen

De lente staat voor de deur en dat is hartstikke prettig. Maar blijkbaar kan dit seizoen ons ook een beetje van ons stuk brengen. Waardoor we een ‘ik moet iets veranderen’-, rusteloos of somber gevoel kunnen hebben. Maar volgens psychiater John Sharp moeten we dat gevoel een beetje relativeren.

Het voorjaar is een periode van vernieuwing en groei. Kijk maar naar planten en bomen die groeien en bloeien en lammetjes die geboren worden.

Psychiater John Sharp over effect van lente

Maar het kan zijn dat je nu een onrustig gevoel ervaart. Maar waarom? De lente brengt verandering met zich mee. Verandering in het weer, de natuur en verandering in onszelf. En soms kan verandering oncomfortabel aanvoelen. „De lente wordt goed, maar begint niet goed”, vertelt psychiater John Sharp tegen Fortune.

Hij schreef een boek over de verandering van seizoenen en invloed daarvan op onze gemoedstoestand. Volgens hem bestaat ieder seizoen uit drie delen. Namelijk vroeg, vol en afnemend. De fase van het seizoen waarin vaak het weer het meest onvoorspelbaar is, voelt volgens de psychiater mentaal het zwaarst.

‘Ik moet iets veranderen’-gevoel in voorjaar

„Aan het begin van het voorjaar verandert de serotonine-aanmaak in de hersenen. Ook wordt de stofwisseling op gang gebracht. Maar we zijn daar eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. Waardoor we een rusteloos gevoel kunnen ervaren. Alsof we iets moeten veranderen”, aldus Sharp tegen Fortune.

Volgens de psychiater kan het daarom voelen alsof je drastisch dingen anders moet doen. Meer sporten? Andere baan? Nieuwe liefde? Je huis verbouwen? Verhuizen? Allemaal voornemens die volgens Sharp aan het begin van de lente kunnen opborrelen. Het ‘ik moet iets veranderen’-gevoel kan volgens de psychiater lastig zijn. Maar: „Het gaat voorbij.”

Geen impulsieve beslissingen

Sharp heeft ook nog wat advies hoe je dit ‘ik moet iets veranderen’-gevoel in toom houdt. Zin in een nieuwe coupe? Of garderobe? Dat kan volgens Sharp allemaal niet zoveel kwaad. Maar hij waarschuwt voor impulsieve beslissingen met meer impact. Bijvoorbeeld beslissingen die je gezin of relaties doen wankelen. „Wees je bewust van de gevoelens die je ervaart, maar probeer er niet onmiddellijk naar te handelen.” Volgens hem kun je sommige drastische beslissingen beter in een later stadium nemen.

Je hoeft volgens Sharp in de lente niet een nieuwe hobby of gewoonte aan te nemen. „Als je niet van yoga houdt, hoef je niet met yoga te beginnen. Als je niet naar de sportschool gaat, hoef je niet naar de sportschool te gaan”, aldus de psychiater.

We kennen niet voor niks de uitspraken ‘maart roert zijn staart’ en ‘april doet wat ‘ie wil’. Oftewel: de krokussen en narcissen komen uit de grond, maar buiten kan het nog steeds fris zijn. Laat je daardoor niet teleurstellen. Accepteer deze verandering en overgangsfase.

Somberheid en depressie in de lente

Mocht je je rond deze periode somber voelen? Dan raadt Sharp aan om vooral naar buiten te gaan. Ook als het geen mooi weer is.

Overigens benadrukt Sharp dat er ook daadwerkelijk seizoensgebonden depressie bestaat. Een aanhoudend gevoel van droefheid dat doorgaans wordt geassocieerd met donkere, koude winterdagen. Maar als het weer in de lente wisselvallig blijft, kunnen sommigen daar ook in het voorjaar last van houden. Daarnaast noemt de psychiater op dat onderzoek aantoont dat symptomen van psychische aandoeningen en stemmingsstoornissen vaak verergeren in de lente.

Professionele hulp

Ook dat valt te verklaren volgens Sharp. „Dit is gedeeltelijk te wijten aan veranderingen in de hoeveelheid licht waaraan we worden blootgesteld, die van invloed zijn op ons circadiane ritme (onze biologische klok).” Oftewel, meer zonlicht kan voor sommigen juist ook overweldigend of verwarrend zijn.

Je verdrietig of somber voelen in deze periode is volgens Sharp vrij normaal. Maar hij benadrukt dat sommige mentale worstelingen een diepere oorzaak hebben en je, als deze niet wegebben, wellicht professionele hulp moet inschakelen.

