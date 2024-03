Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Begint de lente dan nu echt? Donderdag 17 graden en volop zon

Na een grijs en regenachtig begin van de week lijkt het erop dat de lente nu echt voor de deur staat. De komende dagen gaat de temperatuur namelijk flink stijgen, met als hoogtepunt komende donderdag. Voorspellingen wijzen op maar liefst 17 graden en volop zon.

Vorige week konden we al even van de zon genieten, al was het toen nog vrij fris. Maar een bewolkte en druilerige maandag goede roet in het eten. Ook vanochtend begon de dag somber, maar later op de middag breekt op sommige plaatsen de zon door. Gemiddeld wordt het zo’n 10 graden, aldus Buienradar.

Vanuit het zuidwesten kan er vandaag nog een bui over komen, maar niet getreurd: vanaf morgen stijgt de temperatuur langzaam naar zo’n 13 graden en begint het al meer op lente te lijken. Wel kan er ook dan nog plaatselijk een lichte bui vallen.

Donderdag wordt een zonovergoten lentedag

Donderdag breekt de zon pas écht door. Het belooft een zonovergoten lentedag te worden met een zeer zachte temperatuur van rond de 17 graden gemiddeld. In Limburg kan het zelfs 19 graden worden. Maar, waarschuwt Buienradar, er waait nog wel een stevige wind.

Het lijkt er echter wel op dat we donderdag maar kort de tijd hebben om van de zon te genieten. Vrijdag kunnen er plaatselijk weer buien over komen. Zaterdag wordt het overwegend droog met meer zon, maar daalt de temperatuur naar een graad of 13.

Lente nog niet officieel van start

Toch hebben we volgens de weerdienst niets te klagen. Gemiddeld is het in deze periode van het jaar namelijk 10 graden. Zelfs wanneer het dit weekend weer wat afkoelt, is de temperatuur dus bovengemiddeld hoog. Bovendien is de lente nog niet eens officieel begonnen. Dat is pas op 20 maart. En ook de nachten zijn warm voor de tijd van het jaar, aldus Buienradar. „We zitten in een heel zachte periode.”

