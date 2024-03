Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verhaal van Nederland kaart drugsgebruik koningin Wilhelmina aan: ‘Crystal meth’

Presentator Daan Schuurmans sleept in Het Verhaal van Nederland – Oranje Nassau mening kijker mee door de ‘Oranje’-geschiedenis van ons land. Gisteren ging de uitzending over de zoektocht naar de huwelijkskandidaat voor prinses Juliana. Maar toen viel ook het drugsgebruik van koningin Wilhelmina op.

De serie over de Nederlandse geschiedenis gooide met het eerste seizoen al hoge ogen. En Schuurmans kondigde aan dat het nieuwe seizoen wederom een ‘parel’ was. Gisteren werd het programma ook weer ruimschoots bekeken door ruim 1,1 miljoen kijkers.

Verhaal van Nederland over de Oranjes

In de aflevering van gisteren ging over het over de zoektocht naar de ‘prins op het witte paard’ voor prinses Juliana. Een missie die uiteindelijk van nationaal belang werd om de Oranje-dynastie te beschermen. We zien hoe Juliana en Prins Bernhard uiteindelijk in elkaars leven belanden. En ook Bernhard’s lidmaatschap van de NSDAP, affaires en louche zaken blijven in de serie niet onder tafel. Maar naast de rol van Bernhard, komt ook het vermeende drugsgebruik van Wilhelmina aan bod. En dat wist lang niet iedereen, kennelijk.

Drugsgebruik? Ja, drugsgebruik. Wilhelmina had blijkbaar een voorkeur voor pervitine. Iets dat wij tegenwoordig beter kennen als crystal meth.

Drugsgebruik van koningin Wilhelmina

De koningin stond destijds bekend als nogal een driftig type. Zo viel ze nog weleens uit tegen een minister hier en daar. Schuurmans vertelt in de serie dat het driftige gedrag van Wilhelmina waarschijnlijk door de pervitine kwam. Iets dat historisch onderzoek later aantoonde. In die tijd was het in adelijke en machtige kringen niet gek om bepaalde stimulerende of verdovende middelen te nuttigen. Wilhelmina zou hebben uitgesproken dat haar gebruik bedoeld was om „de scherpe kantjes van de dag te halen”.

Overigens vonden de programmamakers het leuk om een kleine verwijzing naar de bekende Netflix-serie Breaking Bad te maken. De serie over de scheikundeleraar die in Amerika een crystal meth-producent wordt. De oplettende kijker kan een klein stukje muziek uit de Netflix-serie herkennen.



Wilhelmina aan de Crystal meth — Eva🦥 (@Wave93evaw) March 13, 2024



Hoogtepunt is als het gaat over het gebruik van Cristal Meth door Wilhelmina tijdens haar verblijf in London. Hoor ik daar een flard van de herkenningstune van ‘Breaking Bad?’. — Remon Hendriksen  🇺🇦 🇮🇱 🌈 (@doktertweets) March 12, 2024



Inderdaad, dit is oud nieuws dat in 2016 al bekend was. Tijdens de oorlog gebruikte Koningin Wilhelmina pervitin, tegenwoordig bekend als crystal meth. Ze kreeg het voorgeschreven door een arts als middel tegen vermoeidheid. — Marian (@Marlube66) March 13, 2024

Je kijkt Het Verhaal van Nederland – Oranje Nassau terug via NPO.

