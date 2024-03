Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoofdverdachte Mallorcazaak in hoger beroep vrijgesproken van doodslag

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Sanil B. (22) donderdag vrijgesproken van doodslag op Carlo Heuvelman op het Spaanse eiland Mallorca in de zomer van 2021. Er is te weinig wettig en overtuigend bewijs, oordeelde het hof donderdag in de uitspraak in hoger beroep.

Het OM had een celstraf van tien jaar geëist tegen de hoofdverdachte in de zaak. Het hof veroordeelde B. wel tot 32 maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor twee pogingen tot doodslag en openlijk geweld. De celstraf zat B. al grotendeels uit in voorarrest. Hij was de enige van de vriendengroep die tot de langverwachte uitspraak van het hof nog in de cel zat.

Het hof was verbolgen over „de enorme agressiviteit en felheid” van B. in de gevechten. „Het was schokkend om te zien hoe jij iemand die weerloos op de grond ligt tegen het hoofd schopt.”

Hersenletsel

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 geslagen en geschopt en verloor het bewustzijn. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel. Ook zijn vrienden zijn mishandeld, evenals mannen uit een andere vriendengroep. De verdachten ontkenden allemaal betrokkenheid bij de dood van Carlo.

Op de schoen van B. is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden, maar volgens het hof is niet voldoende duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. „Het DNA-spoor kan niet zonder meer als daderspoor worden aangeduid”, aldus het gerechtshof in Leeuwarden. Er kan volgens het hof niet worden vastgesteld of het DNA-spoor uit bloed, speeksel of huidcellen bestaat. En de hoeveelheid is te klein, zegt het hof. Het spoor kan op verschillende manieren op zijn schoen zijn terechtgekomen. Daarom is het geen daderspoor.

Bewijs

Ook ander getuigenverklaringen en het onderzoek van de politie leverden volgens het hof niet voldoende bewijs op voor doodslag.

Het hof zegt dat de vrijspraak zeer teleurstellend is voor de nabestaanden van het slachtoffer. Medeverdachten Mees T. (20) en Hein B. (20) zijn door het hof in Leeuwarden eveneens vrijgesproken van het medeplegen van doodslag bij gebrek aan bewijs, zoals het Openbaar Ministerie ook had gevraagd. Voor overig geweld werd T. veroordeeld tot veertien maanden cel, waarvan vijftig dagen voorwaardelijk. Hein B. kreeg vijftien maanden cel opgelegd, waarvan 118 dagen voorwaardelijk. Ze zaten de celstraffen al in voorarrest uit.

Tegen de overige vier verdachten legde de rechtbank celstraffen op variërend van elf maanden tot een taakstraf van 110 uren.

ANP

Reacties