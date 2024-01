Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gestrest op de vroege morgen? Vermijd dan deze 7 ochtendgewoonten

Een gehaaste en stressvolle ochtend is nooit een voornemen, maar soms wel een realiteit. Hoe kom je af van dat gehaast en zorg je ervoor dat je uitgerust de deur uit gaat?

Het zou kunnen helpen om deze 7 ochtendgewoonten te laten gaan.

Dat we ‘s ochtends stressen om georganiseerd de deur te verlaten is niet ongewoon. „Ons stresshormoon, cortisol, piekt ‘s ochtends”, zegt onderzoeksprofessor Elizabeth Shirtcliff, een onderzoeksprofessor in het centrum voor translationele neurowetenschappen en psychologie aan de Universiteit van Oregon tegen HuffPost.

„Ochtenden zijn meteen al zwaar. Dus zelfs als je een gezonde routine volgt kun je nog steeds last hebben van ochtendstress.” Er zijn echter wel degelijk dagelijkse gewoontes die ervoor zorgen dat je je ‘s ochtends angstiger voelt. En dit zijn ze.

Gewoonten die kunnen bijdragen aan gestresste ochtenden

Elke dag op verschillende tijdstippen wakker worden en naar bed gaan

„De manier om de overgang van slapen naar wakker zijn iets gemakkelijker te maken, is door de ochtend minder onvoorspelbaar te maken,” zegt Shirtcliff. „Opstaan op zeer verschillende tijdstippen van de dag kan echt zwaar zijn voor je lichaam.

„Als je de ene dag om 5 uur ‘s ochtends wakker wordt, de volgende dag om 8 uur ‘s ochtends en de dag daarna om 10 uur ‘s ochtends, kan de cortisolpiek niet goed plaatsvinden.”

Gehaast uit de deur gaan

„In een chaotische ochtend kun je je normale ochtendroutine niet uitvoeren, en dan begint de dag al heel angstig”, zegt angst-therapeut Amber Benziger.

Om dit tegen te gaan, zegt Benziger dat het een goed idee is om een basis-ochtendroutine voor jezelf op te stellen. „Dat kan een deel van de stress en angst die je voelt verlichten.”

Meteen berichten of het nieuws checken

Jezelf ‘s ochtends bombarderen met veel informatie zorgt er niet voor dat je je rustiger voelt. „Als je ‘s ochtends meteen sociale media, krantenkoppen of e-mails checkt, kun je je overweldigd voelen of afgeleid raken van je ochtendtaken”, aldus Benziger. Probeer je telefoon dus links te laten liggen als je net wakker bent.

Niet genoeg slaap

„Een goede nachtrust is belangrijk om de angst voor de volgende dag te verminderen”, aldus Shirtcliff. „Als je een goede nachtrust hebt, dan zul je een hele goede cortisol-ontwaakreactie hebben. Ik zou zeggen dat het beste geheim om ‘s ochtends minder angstig te zijn, een goede nachtrust is.”

Te veel cafeïne drinken

Benziger zegt dat te veel cafeïne een trigger kan zijn voor angst. „Cafeïne kan soms nabootsen hoe het voelt om angstig te zijn.” Bovendien kan overmatig cafeïneinname een manier zijn om onbewust om te gaan met zaken als slaapgebrek of zelfs uitdroging, aldus Benziger.

„Probeer niet te vaak vertrouwen op cafeïne.” Een zesde tip is om vooral geen cafeïne op een lege maag te drinken: „Dan verhoog je je stress nog meer.”

Je dag beginnen met negatieve zelfpraat

Volgens Benziger kan je dag beginnen met negatieve zelfpraat of een zelfkritische dialoog ook bijdragen aan angstige gevoelens. „Probeer jezelf te betrappen op het negatieve zelfpraatpatroon en bedenk dan hoe dit soort gedachten ervoor kunnen zorgen dat je je de hele dag gestrest of angstig voelt”, zei Benziger.

