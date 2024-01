Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afdruk van je kussen in gezicht na slapen? Dat kan iets over je huid zeggen

Als je een nacht flink doorgeslapen hebt, kan het zo zijn dat er een afdruk van je kussen in je gezicht staat. Met die nachtrust zat het dus wel goed, maar volgens dermatologen kan het ook iets zeggen over jouw huid.

Ken je dat? Dat de rimpels in je gezicht staan door het slapen? Over rimpels gesproken, TikTok blijkt in de ban van lijnzaad, dat zou helpen tegen rimpels. Maar is dat eigenlijk zo?

Kussen-afdruk na een nacht slaap

Zo’n kussen-afdruk worden ook wel slaaprimpels genoemd. De plooien, lijntjes en vouwen die je ziet na een nacht slaap. En soms moet je ‘s ochtends de boel nog even rechttrekken.

Dermatoloog Kristina Collins legt tegen Huffpost uit dat een kussen-afdruk ontstaat door de positie tijdens het slapen. Door ongelijke druk en vouwen in de huid, krijg je slaaprimpels. En ook dermatoloog Teresa Song beaamt dat druk op het gezicht de afdruk veroorzaakt.

Signaal van jouw huid

Sommige posities vergroten de kans op zo’n afdruk. Volgens Collins gebeurt dit eerder bij zij-slapers of buik-slapers. Wist je overigens dat dit de slechtste positie is om te slapen? Collins legt uit dat ze bij buik- en zij-slapers aan hun huid kan zien in welke positie ze slapen. „Omdat huidveroudering verder is aan die kant.” Daarom kom je er als rug-slaaper het best vanaf.

Maar mocht je bij jezelf regelmatig vouwen of plooien zien na een nacht slaap, kan dit iets zeggen over jouw huid. „Naarmate we ouder worden, verliest onze huid collageen en elasticiteit, waardoor deze gevoeliger wordt voor het vormen van deze plooien”, vertel dermatoloog Sonia Badreshia. Zij vult wel aan dat het materiaal van jouw beddengoed ook de reden kan zijn dat je afdrukken in je gezicht hebt. Ruwe en grove stoffen geven meer afdruk dan bijvoorbeeld materiaal als zijde of satijn.

Huidgezondheid

Volgens haar kunnen kussen-afdrukken dan ook een indicatie zijn voor de algehele gezondheid en elasticiteit van jouw huid. „Als je merkt dat het langer duurt voordat de lijntjes vervagen, kan dit een teken zijn van verminderde elasticiteit van de huid, wat een normaal onderdeel is van veroudering.”

Mocht je regelmatig afdrukken in je gezicht aantreffen, dan is het wellicht een optie om naar het bredere plaatje te kijken. „Hydratatie, een uitgebalanceerd dieet en goede huidverzorgingsroutines helpen bij een goede huidgezondheid. Een goed gehydrateerde en gevoede huid herstelt sneller van deze tijdelijke plooien”, aldus Badreshia.

Genoeg drinken

Soms kan dus een beetje extra collageen bij plooien geen kwaad. „Kies voor producten die de productie van collageen en de elasticiteit van de huid bevorderen.” En zorg dat je overdag genoeg drinkt, vult Collins aan. Ook een tekort aan vocht zorgt ervoor dat de elasticiteit van de huid achteruit gaat.

