Last van een middagdip? Dit is waarom je niet naar cafeïne moet grijpen

Zit er een middagdip aan te komen? Dan kan het verleidelijk zijn om naar een cafeïnehoudend opkikkertje te grijpen, maar dat extra kopje koffie, glas frisdrank of energiedrankje kan meer kwaad dan goed te doen voor je slaapritme. Probeer in plaats daarvan deze tips.

Hoewel een stoot cafeïne de oplossing lijkt voor futloosheid en slaperigheid in de namiddag, kan het ook een cyclus van onregelmatige slaap in stand houden. „Je denkt dat 3 of 4 uur ‘s middags niet zo laat op de dag is en dat het daarom geen invloed op de slaap later die nacht heeft, maar dat heeft het wel”, zegt dr. John Whyte, arts, auteur en chief medical officer van WebMD aan CBS News.

Geen cafeïne tegen een middagdip

Dit komt door de lange halfwaardetijd (of halveringstijd) van cafeïne die mensen vaak vergeten, legt Whyte uit. De halfwaardetijd van cafeïne – of de tijd die het duurt voordat de helft van de dosis het lichaam heeft verlaten – is volgens het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention ongeveer vijf uur voor de meeste mensen, maar het kan langer in je lichaam blijven.

„Dus als je om 3 uur of 4 uur cafeïne binnenkrijgt, dan zit de cafeïne om 7 uur of 8 uur ‘s avonds nog steeds in je lichaam en kan het je nog steeds beïnvloeden,” zegt Whyte. „Mensen denken dat de tijd er niet toe doet, maar dat doet het wel. Als je oppeppers kunt vinden die geen cafeïne bevatten, dan heb je daar op de lange termijn profijt van.” Maar wat zijn cafeïnevrije opties voor een energieboost in de namiddag? Whyte deelt een paar van zijn favoriete tips.

Andere energieboosts

Zo kun je een dutje doen om je middagdipje te bestrijden. „Een dutje van 15 tot 20 minuten kan je verfrissen, herstellen en alerter maken”, zegt Whyte. „Je gaat niet in de REM-slaap, waarin je droomt, maar je kunt gewoon even resetten.” Hij voegt eraan toe: „De timing van je dutje is ook belangrijk om te voorkomen dat je slaap ‘s nachts negatief wordt beïnvloed.” Whyte adviseert om je dutje voor 3 of 4 uur ‘s middags te doen.

En hoewel een zogenaamd ‘koffiedutje’ – een beetje cafeïne nemen voordat je indommelt – in bepaalde omstandigheden nuttig kan zijn, zegt Whyte dat je deze strategie het beste kunt vermijden voor middagdutjes, „omdat cafeïne zo laat op de dag, met of zonder dutje, je slaap later nog steeds kan beïnvloeden”.

Kauwgom kauwen

Daarnaast kun je koffie inruilen voor kauwgom of snacks. „Uit gegevens blijkt dat kauwgom je alerter kan maken”, zegt Whyte. „Je stimuleert de gezichtsspieren door te kauwen, dus je verhoogt de bloedtoevoer naar je hersenen. Dat is wat wij denken en sommige studies hebben dat aangetoond,” zegt hij. Mag een suikerrijke snack ook? „Wat er gebeurt nadat je die snoepjes hebt gegeten of nadat je die limonade hebt gedronken, is dat je je opgefrist voelt omdat je bloedsuiker 20 tot 30 minuten later is gestegen. Het probleem is dat het 45 minuten tot een uur later crasht,” zegt hij. „We zouden gezonde snacks moeten proberen die niet vol met suiker zitten.”

Als laatste kun je in beweging komen om je dipje te doen laten verdwijnen. „Even opstaan van je plek, zelfs voor vijf minuten elk uur, in plaats van drie tot vier uur achter elkaar zitten, kan helpen om de bloedstroom en alertheid te verhogen. Wanneer je begint te bewegen, gaan die aderen werken, verhoogt het de zuurstof in het bloed en verhoogt de bloedstroom. Dat is allemaal goed voor de alertheid.”