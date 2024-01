Deze drankjes zorgen voor de ergste katers

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar de één zich keurig houdt aan Dry January, is de ander lustig aan het drinken. Met de onvermijdelijke kater als gevolg. Maar wat blijkt: hoe erg je kater is en welke symptomen je hebt, hangt – naast de hoeveelheid – ook af van welke drankjes je achterover gooit. Dit zijn volgens The Sun de drankjes die voor de ergste katers zorgen.

Vooropgesteld worden alle katers veroorzaakt omdat ons lichaam reageert op ethanol, het stofje waar je dronken van wordt. Wie een kater helemaal wil vermijden, laat de drank dus beter staan. Bepaalde ingrediënten in drankjes kunnen er echter voor zorgen dat je je nóg slechter voelt.

Drankjes die voor de ergste kater zorgen

Wie de volgende dag niet wakker worden met een gigantische kater, houdt zich verre van champagne en prosecco. De bubbels en de hoge hoeveelheid zijn de grote boosdoener bij deze drankjes.

Rode wijn heeft een hoog alcoholpercentage en bevat twee ingrediënten, methanol en quercetine, die je kater verergeren. Het is die laatste stof die zorgt voor de welbekende rode wijn-hoofdpijn. Er zit minder alcohol in witte wijn, maar die kan wel weer zorgen voor maagzuur en misselijkheid.

Dranken die donker van kleur zijn laat je liever staan, omdat die meer chemische bijproducten bevatten. Denk hierbij aan whisky, bourbon of brandy. Volgens de krant zorgt brandy zelfs voor de ergste kater van allemaal. Het heeft niet alleen een hoog percentage alcohol, het bevat ook de meeste chemische bijproducten.

Drankjes waarbij je er beter vanaf kunt komen

Bier heeft een hoog watergehalte en bevat gist, waardoor het kan vertragen hoe snel het in je bloedbaan terechtkomt. Daardoor kun je er lichter vanaf komen als je bier drinkt. Ook zitten er in bier minder chemische bijproducten van alcohol en heeft – zeker lichter – bier doorgaans het laagste alcoholpercentage.

Het drinken van wodka kan er ook voor zorgen dat de kater meevalt, als je de hoeveelheid enigszins binnen de perken houdt. Het wordt gedistilleerd en gefilterd om zo puur mogelijk te zijn, waardoor er minder bijwerkingen zijn. Bovendien zit er minder suiker in.

