Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom iedere dag je bed opmaken belangrijk is

Even eerlijk: maak jij elke dag je bed netjes op, of schiet het er ook weleens bij in? We vinden het hoog tijd om even stil te staan bij deze huishoudelijke klus. Waarom is het belangrijk om iedere ochtend je bed op te maken?

Aan het eind van de dag is er niets zo lekker als in een opgemaakt bed stappen. Maar wist je dat het opmaken van je bed ook ‘s morgens al voordelen met zich meebrengt?

Elke dag je bed opmaken? Dit is waarom

1. Je bent productiever gedurende de dag

Als je ’s ochtends wakker wordt en je je bed als een zooitje achterlaat, ben je je eigen vijand. Een opgemaakt bed is dé sleutel tot productiviteit: deze simpele taak geeft je juist een boost. De dekens goedleggen is het eerste wat je op een dag kunt doen en daarom heel belangrijk.

Schrijver Michael McRaven vertelt in zijn boek ‘Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life… And Maybe the World’: „Bij het opmaken van je bed heb je aandacht voor detail en aan het einde van de dag word je eraan herinnerd dat je iets goeds hebt gedaan.”

2. Je slaapt beter

Uit onderzoek blijkt dat wanneer je iedere dag je bed opmaakt, je ’s nachts beter slaapt. Hoe dit kan? Mensen die hun bed opmaken slapen over het algemeen langer: ze voelen zich beter wanneer ze naar bed gaan dan mensen die hun bed niet opmaken.

3. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd

Met een opgemaakt bed ziet je slaapkamer er opgeruimder uit. We kennen het bekende gezegde allemaal wel: ‘Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd’. Dus maak je je bed ‘s ochtends op? Dan voel je minder stress en ben je extra relaxed.

Voor ons is het duidelijk: genoeg redenen om hier vanaf vandaag een gewoonte van te maken. Maar hoe vaak zou je jouw beddengoed eigenlijk moeten wassen? Onze collega’s van Bedrock geven daar het antwoord op in dit artikel: zo vaak wil je je beddengoed wassen.

Meer Metro-artikelen lezen over soortgelijke onderwerpen? Bekijk hier onze categorie ‘Lifestyle’. Daar vind je alles over gezondheid, opvoeding en relaties.

Reacties