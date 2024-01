Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Déze kleur dragen in het vliegtuig zou voordelen kunnen opleveren: ‘Onbewust gezien als belangrijker’

Wat draag je graag in een vliegtuig? Wellicht ga je voor een comfortabele outfit, maar misschien moet je eens nadenken over welke kleur je draagt. Dat zou namelijk kunnen uitmaken.

Iets roods dragen zou voordelig uit kunnen pakken in een vliegtuig. Hoe dat komt, zet Metro UK uiteen.

Draag deze kleur in het vliegtuig

Rood is een „krachtige en stimulerende” kleur die je een voordeel kan geven bij het passeren van de beveiliging en het trekken van de aandacht van luchtvaartpersoneel, verklaart reisblog Airplane Tips.

Hun aanbeveling om rood te dragen komt van onderzoek waaruit blijkt dat de kleur opvalt tussen anderen, wat een voorkeursbehandeling aan boord kan betekenen. Airplane Tips beweert dat passagiers die rode tinten dragen tijdens een vlucht misschien meer opvallen en onthouden worden door het personeel.

‘Betere ervaring met klantenservice’

Er werd gekeken naar een onderzoek die uitwijst dat vrouwen die rood droegen aantrekkelijker werden gevonden dan vrouwen die dat niet deden.

Airplane Tips zegt verder dat „personeel van luchtvaartmaatschappijen passagiers in het rood onbewust kunnen zien als belangrijker, wat leidt tot betere ervaringen met klantenservice. Dus als je een topbehandeling wilt tijdens je reis, overweeg dan om rood te dragen in je kleding”.

Voordelig

Wat zou je met de voordelen van rood dragen kunnen doen? „Met goed gedrag en vriendelijkheid tegen personeel zou je een voor upgrade van je zitplaats kunnen gaan”, vertelt voormalig stewardess Hannah Murphey aan Metro UK. „Met een glimlach en oogcontact bij het instappen kom je een heel eind. Maak een praatje met het cabinepersoneel. Ik vond het altijd leuk als passagiers interesse in me toonden en vriendelijk waren in plaats van veeleisend.”

