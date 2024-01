Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duitsers weer massaal de straat op tegen extreemrechts

Vele tienduizenden mensen zijn zaterdag in Duitsland de straat op gegaan om te protesteren tegen extreemrechts en de partij Alternative für Deutschland (AfD). Volgens Duitse media waren er in totaal ongeveer een kwart miljoen deelnemers.

Onder meer in de steden Frankfurt, Hannover, Kassel en Neurenberg waren er demonstraties. Betogers haalden uit naar de AfD met onder meer spandoeken met de tekst: „Fascisme is geen alternatief.”

Zelfs op het Noordzee-eiland Sylt, een populaire vakantiebestemming en niet bepaald een broeinest van politiek activisme, protesteerden volgens de politie zo’n zeshonderd mensen tegen extreemrechts, racisme en buitenlanderhaat. Ook zondag zijn in allerlei Duitse steden protestmarsen. In Hamburg waren vrijdag zeker 50.000 demonstranten op de been.

Aanleiding voor de golf betogingen is de onthulling dat AfD-functionarissen met uiterst rechtse extremisten plannen hebben besproken om miljoenen mensen met een migratieachtergrond uit te wijzen en te deporteren. Bij de ontmoeting waren ook leden van de conservatieve partij CDU aanwezig. Het nieuws veroorzaakte grote opschudding, ook omdat de steun voor de AfD toeneemt. De partij staat hoog in de peilingen in drie Oost-Duitse deelstaten waar later dit jaar verkiezingen worden gehouden.

ANP

Reacties