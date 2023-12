Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze slechte gewoonte blijkt funest voor je zelfvertrouwen (en waarschijnlijk maak jij je hier ook schuldig aan)

Je kent vast de woorden: ‘Het gras is groener aan de overkant’. We zijn als mens geneigd om ons met anderen te vergelijken. Maar volgens leiderschap-expert Simon Sinek is dat funest voor ons zelfvertrouwen en onze eigenwaarde. Stop ermee, benadrukt hij.

Simon Sinek is schrijver en deskundige op het gebied van leiderschap. Wat volgens hem het slechtste is wat je kunt doen voor je eigen zelfvertrouwen? „Onszelf vergelijken is het slechtste wat we onszelf kunnen aandoen, omdat we altijd tekort zullen schieten”, klinken de woorden van Sinek waar het Amerikaanse CNBC over schrijft.

Vergelijken met anderen

Want zodra we onszelf vergelijken, voeden we onze eigen onzekerheden. Wij mensen zijn geneigd om onze eigen prestaties, eigenwaarde en sociale status te vergelijken met anderen. Dat noemt men de zogenoemde sociale vergelijkingstheorie. Maar dit kan een negatief effect hebben op onze eigenwaarde en mentale gesteldheid.

„Het is prima om van het succes van anderen te genieten, maar je laat ze hun leven leiden en jij leeft jouw leven”, aldus Sinek

Onderzoek social media

De schrijver benadrukt dat ook social media niet het ‘echte leven’ laat zien. Mocht je jezelf vergelijken met andermans leven op social media, moet je volgens Sinek onthouden dat men op social media een selectief deel van het leven laat zien.

Uit onderzoek blijkt dat 88 procent van de vrouwen en 65 procent van de mannen zichzelf vergelijkt met beelden die ze in de media zien. En vooral Gen Z’ers lijken daarmee te worstelen, blijkt uit een recente studie.

Uit die laatste studie bleek dat het zelfbeeld van jongeren tussen de 16 en 24 jaar sterk beïnvloed wordt door social media. 9 op de 10 lieten weten dat zij een negatief zelfbeeld hebben en ontevreden zijn over hun leven. 3 op de 4 jongeren willen iets veranderen aan hun lichaam. En 1 op de 7 jongeren blijkt suïcidale gedachten te hebben vanwege vergelijkingen op social media.

Tips van leiderschap-expert Simon Sinek

Sinek deelt een aantal tips om jezelf niet te veel te vergelijken met anderen:

Beschouw collega’s of leeftijdsgenoten als een inspiratiebron, niet als concurrentie. Wees trots op de dingen waar je goed in bent, in plaats van stil te staan ​​bij de dingen die beter kunnen Vraag om steun aan je dierbaren als je twijfels of onzekerheden hebt.

„Het is gezond om onze eigen sterke punten te laten groeien in plaats van ons te laten intimideren door de sterke punten van anderen”, sluit Sinek af.

