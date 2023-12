Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben jij een doemdenker? ‘Doorloop één keer het rampscenario’

Een positieve mindset is niet voor iedereen weggelegd. De doemdenkers onder ons gaan juist liever van het slechtste uit. Dan kan het alleen maar meevallen, toch? Maar werkt dat wel? We vragen het psycholoog Sabine Klaver in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

Niet bij iedereen is het glas altijd halfvol. Sommigen gaan juist liever van het slechtste uit, want zo voorkom je immers teleurstellingen. Is dat eigenlijk wel zo handig?

Een bezoek aan de psycholoog

Voor psychologisch advies kloppen we aan bij psycholoog en schrijver Sabine Klaver. Ze heeft een eigen podcast, deelt online dagelijks haar inzichten en bracht onlangs haar eerste boek uit met de titel Ik voel me zo. Klaver is expert als het gaat om emoties van jonge mensen én maakt mentale gezondheid bespreekbaar.

Dit keer leggen we haar de stelling voor: ‘Je kunt maar beter van het ergste uitgaan, dan valt alles mee’. „Oneens, maar ik voel me direct heel hypocriet, want ik ben zelf nogal een doemdenker”, reageert Klaver.



„Van het slechtste uitgaan, heeft vaak niet zo heel veel zin. Het is namelijk niet zo, dat op het moment dat iets daadwerkelijk teleurstellend is, het dan meevalt”, vervolgt Klaver. „Als die teleurstelling komt, is die teleurstelling nog steeds pijnlijk, zwaar of verdrietig”, legt ze uit.

„Op het moment dat je anticipeert op teleurstelling, dan is ook die periode vooraf daardoor gekleurd. Dat terwijl de periode van verwachten vaak veel langer is dan de gebeurtenis zelf”, ook nog zonde van die periode, dus.

Evengoed teleurgesteld

Het is dus ook niet waar dat de teleurstelling uiteindelijk meevalt door je daarop voor te bereiden, benadrukt Klaver.

Het kan twee kanten op gaan, legt Klaver uit. Je bereid je voor op teleurstelling, je doorgaat een negatieve periode en uiteindelijk gaat alles goed, dus valt het mee. Of je hebt een negatieve periode, vervolgens volgt inderdaad de teleurstelling, maar doet deze alsnog pijn. „Dus of je je nu mentaal voorbereid of niet, als het echt tegenvalt, dan heb je daar hoe dan ook last van.”

Doorloop één keer het doemscenario

Aan de doemdenkers onder ons adviseert Klaver: „Zoom één keer in op het worst case scenario. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Vervolgens sta je stil bij de mogelijkheden om daar mee om te gaan. Vaak stoppen onze gedachten bij het rampscenario.

„Zoom één keer in op het worst case scenario.”

Vervolgens denken we niet meer aan hoe we daar mee om kunnen gaan”, adviseert Klaver. Krijg je bijvoorbeeld die gedroomde baan niet, maar heb je je verdere opties al doordacht? „Dan weet je dat het niet het einde van de wereld is, dat je verder kunt zoeken en bijvoorbeeld om feedback kunt vragen. Op die manier doe je een beroep op je veerkracht.”

Het slotadvies

Het beste advies aan de doemdenkers? „Blijf onthouden dat gedachten geen waarheid zijn. Het feit dat de doemscenario’s zich afspelen in jouw hoofd, is geen bewijs dat dit reëel is, of de werkelijkheid is”, besluit Klaver.

Het volledige advies van Klaver zelf horen? Luister dan naar de nieuwste aflevering van De Werkvloer. Vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcastapp of de link hieronder.

