Dit is wat de meest voorkomende seksdromen betekenen, volgens een expert

Seks met je ex, seks met een vreemde of seks met een goede vriend: veel mensen dromen over hele onverwachte vrijpartijen. Maar wat is nu eigenlijk de onderliggende betekenis van deze ondeugende dromen?

Droomanalyst Lauri Lowenberg deed bij The Every Girl een boekje open over de onderliggende betekenissen van dromen (hier dromen we in Nederland overigens het vaakst over). En nee, deze hebben vaak weinig met seks te maken.

Dit is wat de meest voorkomende seksdromen betekenen

We stellen hier de meest voorkomende seksdromen voor je op, met daarbij hun (vaak) onschuldige betekenis.

Dromen over seks met je ex

Dromen over seks met je ex kan verschillende dingen betekenen, zegt Lauri Lowenberg. De betekenis wordt grotendeels bepaald door hoe de relatie met je ex was. Als het een ex is die je als je eerste liefde beschouwt, maar het is lang geleden dat jullie samen waren, dan zou de droom meer gaan over het willen verbinden met die gevoelens in plaats van met die specifieke persoon.

Dromen over seks met een toxic ex, kan betekenen dat je het gevoel hebt dat je vastzit in een aantal van dezelfde gedragspatronen of situaties die je hebt ervaren met een van je exen. Als je bijvoorbeeld het gevoel had dat je in een vorige relatie geen controle meer had en je nu geen controle meer hebt over je werk of persoonlijke schema’s, kan dat gebrek aan controle de aanleiding zijn geweest voor je droom.

Dromen over seks met je partner

Dromen over seks met je partner betekent veel goeds. Het betekent dat je meer seks zou willen met je partner of dat of dat je vaker een emotionele band met hem of haar wilt. Wanneer je deze dromen hebt, is van belang. Kijk naar wat er aan de hand is in je relatie als je droomt over seks met je huidige partner om de balans op te maken van je huidige relatiebehoeften.

Dromen over seks met een vreemde

Deze seksdromen kunnen bijzonder schokkend zijn en volgens Loewenberg is dat niet alleen omdat je droomt over iemand die je niet kent. Vaak gebeuren er in deze seksdromen ook dingen die in jouw echte seksleven niet gebeuren. En het zijn juist die dingen, die de betekenis omvatten.

Seks met een vreemde betekent vaak dat je kwaliteiten aanneemt – of moet aannemen – die niet typisch of vertrouwd voor je zijn. Ook het geslacht van de bedpartner in je dromen zegt iets over de onderliggende betekenis.

Dromen over vreemdgaan

Of je nu droomt over het bedriegen van je partner of over je partner die jou bedriegt, deze dromen zorgen ervoor dat je wakker wordt met een brok in je keel. Als deze droom uit het niets lijkt te komen, er is geen geschiedenis van vreemdgaan in je huidige relatie en afgezien van de droom gaat alles best goed, maak je dan geen zorgen. Onthoud dat dromen symbolisch zijn, ze hebben betekenissen.

Je zou het gevoel kunnen hebben dat er iets een ‘derde wiel’ is geworden in je relatie, zoals een bijbaantje of een baby; je zou het gevoel kunnen hebben dat een bepaald aspect van je relatie onbevredigend is of op een laag pitje staat.

