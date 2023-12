Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pirola blijkt nieuwste coronavariant, wat moeten we daarover weten?

Wellicht dat er ook in jouw omgeving zieken zijn, er woekeren blijkbaar nogal wat virussen rond. Nu is daar ook de Pirola-variant van corona.

Het RIVM sprak al eerder van een griepepidemie. Er zijn meer longontstekingen en ook het rhino-, griep- en coronavirus werden gesignaleerd. En van die laatste blijkt nu een nieuwe variant te zijn, met de naam Pirola.

Priola-variant van corona

De Telegraaf schrijft dat er zo’n 4000 virusdeeltjes per 100.000 inwoners in het rioolwater zaten. En ook in de ziekenhuizen zouden meer mensen met corona binnenkomen. 855 patiënten liggen in het ziekenhuis met het coronavirus, waarvan 42 op de ic. Wel geven ziekenhuizen aan dat het vaak gebeurt dat patiënten voor iets anders komen en bij hen toevallig corona wordt ontdekt.

Onder het coronavirus blijkt nu de Priola-variant het steeds vaker voor te komen. Het gaat om een afstammeling van de eerdere omicron-familie.

Verschijnselen

Krijg je andere verschijnselen van Pirola? Tranende ogen, uitslag in het gezicht, diarree en vermoeidheid worden aan Pirola gelinkt. Maar ook de bekende smaak- en reukverlies, keelpijn, een loopneus, verstopte neus, niezen en droge hoest kunnen aan de orde zijn. Net als hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid.

Mocht je dat soort symptomen ervaren, kan het zo zijn dat je Pirola te pakken hebt, volgens viroloog Bert Niesters. „Zeker als het gecombineerd is met luchtwegklachten. Maar het kan eveneens de griep of rsv zijn. Die twee virussen zijn ook in opkomst.”

Zorgen maken?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt de Pirola-variant in de gaten. Uit een eerste evaluatierapport blijkt dat het virus zich erg makkelijk verspreidt. Daarnaast zou de variant de mogelijkheid hebben om aan antistoffen te kunnen ontsnappen, omdat er mutatie is geweest. Maar er is nog weinig onderzoek gedaan.

Voorlopig lijkt Pirola niet ziekmakender te zijn dan andere varianten van het coronavirus. Een studie in België concludeerde dat het risico op ziekenhuisopname ongeveer gelijk is vergeleken met niet-Pirola-varianten. In Singapore stelden onderzoekers zelfs dat het risico kleiner is. Maar er is relatief weinig data, benadrukt de WHO en schrijft ook De Telegraaf. Ook volgens viroloog Niesters hoeven on geen zorgen te maken.

Volgens hem is het een kwestie van gezond verstand gebruiken. Kwetsbaren kunnen wat hem betreft wat voorzichter zijn en wie zich niet lekker voelt, blijft bij voorkeur thuis.

