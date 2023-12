Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrijwillig vrijgezel? Onderzoek toont aan waarom men kiest voor vrijgezellenbestaan

Niet iedereen is vrijwillig vrijgezel. Maar sommigen kiezen er specifiek voor geen relatie aan te gaan. En volgens onderzoek is zijn daar veelvoorkomende redenen voor.

Tijdens het vrijgezellenbestaan, zijn we toch vaak bezig met het vinden van een nieuwe liefde. We gaan op date, geven ons wellicht op datingapp’s of zoeken andere manier om een partner te vinden. Maar niet iedereen is happig op het krijgen van een relatie.

Onderzoek naar relaties en single zijn

Onderzoek geeft inzicht in de redenen waarom sommige volwassen er bewust voor kiezen om single blijven. Evolutionair gezien neigt de mens namelijk naar een relatie. Dit om zich voort te planten en voor nakomelingen te kunnen zorgen. Maar de onderzoekers wilden weten waarom sommigen de keuze maken om relaties te vermijden.

Evolutionair psycholoog Menelaos Apostolou bestudeert menselijke paring. „Het hebben van een intieme partner is van het grootste evolutionaire belang, omdat mensen die dat niet doen geen nakomelingen zullen krijgen”, legt de onderzoeker uit. Volgens Apostolou is het toenemende aantal vrijwillige vrijgezellen, evolutionair gezien verwarrend.

Redenen voor vrijgezel zijn

Voor het onderzoek werden 377 vrouwen en 252 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar, onderzocht. Deelnemers beantwoordden vragen over hun vorige en huidige relatiestatus en beoordeelden wat voor soort relaties zij eerder hadden gehad.

Van de deelnemers die vrijwillig single waren, antwoordde bijna 60 procent dat zij vrijgezel bleven vanwege andere prioriteiten. Daarna bleek 24 procent vrijgezel te blijven vanwege teleurstellingen in het verleden. 17 procent gaf een andere reden voor het vrijgezel zijn.

Relatietrauma’s uit verleden

De onderzoekers ontdekten dat de invloed van vorige relaties behoorlijk groot was bij vrijgezellen. Dit gold voor zowel mannen als vrouwen. Relatietrauma’s uit het verleden kunnen een behoorlijke invloed hebben op toekomstige relatiekeuzes.

Eén op de vijf deelnemers bleek vrijwillig vrijgezel te zijn. En van die groep was één op de vier vrijgezel vanwege ervaringen uit het verleden. „Deelnemers die in het verleden een negatieve ervaring meemaakten, hadden een grotere kans om momenteel single te zijn. Deelnemers die meer positieve ervaringen hadden, hadden minder kans om vrijgezel te zijn. De boodschap is dat het hebben van negatieve ervaring in een relatie, sommige mensen kan ontmoedigen om nieuwe relaties aan te gaan.

Hoe lang vrijgezel?

Een slechte ex of lastige eerdere relatie, kan dus littekens achterlaten. Een vraag die volgens de onderzoek nog onbeantwoord blijft, is hoe hardnekkig dit effect is. Kiezen mensen ervoor om zich permanent uit de buurt van een relatie te houden? Of duurt dat slechts enkele maanden of jaren? Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

