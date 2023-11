Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Citroen naast je bed? Yep, dat heeft dus blijkbaar hier een gunstig effect op

Citroenen zijn gezond. Maar naast dat citroen een meerwaarde heeft voor onze gezondheid, is er nog een meerwaarde om zo’n gele vrucht naast jouw bed te zetten.

De citroen staat in de lijst met meest gezonde groenten en fruit. Maar naast de voedingsstoffen en vitamines die in de vrucht zitten, kun je er nog meer mee. Waaronder een citroen naast je bed zetten.

Helpt bij het opstaan

Waarom? Naast dat de vrucht de slaapkamer voorziet van een frisse geur, heeft het nog een voordeel. Het helpt je namelijk makkelijker ‘s ochtends uit bed te komen.

Het Duitse Fit for Fun haalt een onderzoek van het National Center for Biotechnoly aan. Daaruit blijkt dat citroenen een gunstig effect op de stemming hebben. Waardoor ze het opstaan kunnen vergemakkelijken.

Bij verkoudheid

Want door de citrusvrucht stijgt het serotonine-niveau. Serotonine is het gelukshormoon, waar Metro eerder over schreef. De citroen zorgt ‘s morgens voor een fris en alert gevoel.

Overigens kan een citroen ook bijdragen bij een verstopte neus en verkoudheid. Net zoals de welbekende ui, kan ook deze citrusvrucht voor een rustige nacht zorgen.

Immuunsysteem

De truc is om de citroen met zout te bestrooien. Het huismiddeltje blijkt namelijk een antibacterieel effect te hebben op de sinussen en het ondersteunt het immuunsysteem. Houd er wel rekening mee dat je de citroen regelmatig vervangt en deze natuurlijk niet gaat rotten of schimmelen.

Overigens kan citroenolie hetzelfde effect hebben. Zo’n eterische olie kun je in een verstuifer of op een stukje katoen doen. Maar ook een flinke snuif aan zo’n flesje olie in de ochtend, werkt als een tierelier.

Voor meerdere doeleinden

Eerder schreef Metro ook over deze andere natuurlijke remedies tegen een verkoudheid. Zoals bijvoorbeeld eucalyptusolie, gember en kurkuma. Kurkuma heeft nog een hoop andere gezondheidsvoordelen. Zo heeft de oranje stof een gunstig effect op onder meer de spijsvertering, galblaas en lever, het immuunsysteem en mentale gesteldheid.

En citroen is tot slot een handig en natuurlijk middel voor in het huishouden. Met baksoda, azijn en citroen, kun je bijna ieder huishoudelijk klusje aan.

