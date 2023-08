Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 slimme trucjes voor het huishouden

Je hebt van die huishoudelijke tips en trucjes die je van mama of oma hebt meegekregen. Maar er zijn ook van die vernuftigheden die je graag eerder had willen weten. We delen 8 van die slimmigheden voor in het huishouden. Wie weet heb je er iets aan in het weekend…

De Britse The Guardian somt een aantal huishoudelijke trucjes op, die je wat deskundigen betreft graag wil weten. En die willen we je als Metro zijnde niet onthouden. Overigens deelden we eerder al een flinke lijst met wondermiddeltjes en schoonmaaktips waar je wellicht ook iets aan hebt.

1. Planten water geven

Armen Adamjan deelt op TikTok allerlei slimme trucjes en weetjes voor thuis. Eentje daarvan is dit watersysteem voor jouw planten. Bedoeld voor als je op vakantie bent of regelmatig vergeet jouw groene gezelschap water te geven. En het is toch weer zo simpel. Een plastic fles, wattenstaafje, stok en water zijn genoeg. Via het wattenstaafje druppelt op deze manier langzaam water richting jouw plant. In de video hieronder zie je hoe je zoiets maakt.

2. Zelfgemaakte allesreiniger

Ecohuis- en tuinexpert Nancy Birtwhistle wilde graag een zelfgemaakte toiletreiniger zonder chemicaliën. Maar toen ze eenmaal het middel samenstelde, bleek het voor nog veel meer doeleinden in het huishouden geschikt. Namelijk het verwijderen van algen, roest en schimmels en het reinigt doucheschermen, badkuipen, gootstenen, douchekoppen, messing en koper. Tot slot verwijdert het ook nog hardnekkige vlekken op kleding.

Meng 200 g citroenzuur met 150 ml koken water (tot het helder is)

Voeg 20 ml milieuvriendelijk afwasmiddel toe

Voeg 5 tot 10 druppels biologische etherische olie toe (optioneel)

Laat het mengsel afkoelen en giet het in een spuitfles van 400 ml.

3. Insectenverjager

The Guardian-journalist Rebecca Seal spotte deze truc ooit in Frankrijk. Bedoeld om wespen of andere insecten weg te jagen. Bewaar gebruikte koffieprut, spreid het uit op een bord of blad en het laat het een paar dagen drogen. Maak daarna met een paar lepels van de prut een hoopje op een hittebestendig bord of kom. Steek daarna de bovenkant van het hoopje aan en laat het (buiten) smeulen. De rook ruikt naar gebrande koffie en jaagt insecten zoals wespen, vliegen en muggen weg. En is een stuk gezonder dan sommige chemische insectenmiddelen, niet waar?

4. Vlekverwijderaar

Vlekken van modder, bloed, inkt, thee, rode wijn of koffie verwijder je gemakkelijk met een simpel huis- tuin- en keukenmiddel, namelijk: baksoda. Voeg een beetje baksoda toe aan heet water en laat bijvoorbeeld jouw wasgoed weken. Daarna gooi je de kleding in de wasmachine. En mocht je olievlekken op stof of leer hebben, werkt babypoeder ook. Half uurtje laten intrekken en de olie verdwijnt als sneeuw voor de zon.

5. Vette computerschermen

Adamjan oppert een theezakje in koud water te dompelen en deze voor vieze en vettige schermen te gebruiken. Daarna een schone doek eroverheen en voilà. Dit werkt overigens ook voor spiegels.

5. Magnetron reinigen

Foodblogger en culinair schrijver Samira Kazan tipt citroen tegen een vieze, plakkerige of stinkende magnetron. Knijp een citroen uit in een magnetronbestendige kom en voeg ook de schil toe in een beetje water. Zet de magnetron aan voor vijf minuutjes en laat het magnetrondeurtje nog even tien minuten dicht.

6. Vieze geurtjes

Baking soda, bicarbonaat, maagzout of zuiveringszout werken allemaal neutraliserend bij vieze geurtjes. Mocht je een huisdier hebben dat wel eens ergens stiekem op geplast heeft, heb je stinkende schoenen, tapijt of andere stoffen in huis? Volgens YouTuber en schoonmaakkenner Melissa Maker werkt het witte poeder als een tierelier. Met een zeef spreidt ze het poeder bijvoorbeeld over haar matras, ze laat het spul een paar uur intrekken en zuigt het daarna met de stofzuiger weg.

7. Azijn, azijn, azijn

Azijn blijkt een geheim, en natuurlijk, wondermiddel voor in het huishouden. Een mengsel van water, azijn en een paar druppels etherische olie werkt bij een vieze koelkast, keukens (pas wel op met hout, steen of marmer) of stinkende prullenbakken. Maar ook het laten weken van een vieze dweil, stinkende handdoeken of kleding die je te lang in de wasmachine hebt laat zitten, kan met azijn. Het zure goedje maakt het allemaal fris en fruitig. Schoonmaakgoeroe Caroline Solomon oppert nog om een kopje azijn toe te voegen voordat je de trommel met wasmiddel laat draaien. Het maakt de was zachter en de witte was witter.

Daar voegt Adamjan nog aan toe dat azijn ook helpt bij kalkaanslag in de badkamer. Bind een zakje gevuld met azijn met elastiekjes om een douchekop of kraan. Even laten weken en de kalk gaat weg. Let wel op, je moet dit met enige regelmaat doen. Kalkaanslag dat al jaren ergens opzit, krijg je niet zo makkelijk weg.

8. Aangekoekt eten in pannen

Adamjan legt uit dat je aangekoekt of verbrand eten in een pan makkelijk schoon krijgt. Zet de pan met water op middelhoog vuur. Voeg daarbij azijn en gesneden citroenen toe. Breng dit alles aan de kook. De verbrande stukjes kun je daarna gemakkelijk verwijderen.