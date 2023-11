Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzondere beelden: Carnavalsorkest krijgt bonje met politie, vrouw valt agent aan met trompet

Hoewel carnaval meestal bekend staat om feest en vertier, sloeg de sfeer in Den Bosch zaterdag behoorlijk om. Een carnavalsorkest raakte namelijk in conflict met de politie en dat werd nogal een opvallend schouwspel.

Op de elfde van de elfde is het carnaval in Den Bosch, dat dan als Oeteldonk fungeert. En hoewel deze dag in het teken staat van feest, ging het er in Oeteldonk iets minder gemoedelijk aan toe.

Carnavalsorkest krijgt bonje met politie

Op social media, Dumpert en inmiddels ook op Brabantse media, dook namelijk een video op van een opvallend tafereel. Een carnavalsorkest blijkt namelijk bonje met de politie te hebben gekregen. Volgens Omroep Brabant gaat het om orkest CV De Maystros.

Op de video is te zien hoe één van de orkestleden wordt gearresteerd. Omroep Brabant schrijft dat daaraan, volgens de politie, een vechtpartij vooraf ging. „Ze hebben hierop het bevel gekregen om de stad en het centrum te verlaten. In eerste instantie leek het er op dat ze dit ook deden, maar agenten zagen dat de groep toch weer het centrum in liep”, aldus een woordvoerder van de politie.

Vrouw rent op agent af met trompet

De groep zou opnieuw zijn aangesproken, waarna de bandleden een agent van zijn fiets zouden hebben geduwd. Daarna besluit de politie tot arrestatie over te gaan, maar die arrestatie gaat niet van een leien dakje, zoals op de beelden te zien is. Terwijl de bovengenoemde man gearresteerd wordt, bemoeien meerdere bandleden zich met de worsteling.

Uiteindelijk bestormt een vrouw, bemand met een trompet, de agenten en slaat er één daarvan op zijn hoofd. De agent heeft overigens een helm op. Zijn collega’s proberen de vrouw daarna te temperen.

Carnavalsband reageert op vechtpartij en arrestatie

Het is een bijzonder schouwspel waarbij agenten en ‘rood-gele’ orkestleden elkaar te lijf gaan. De carnavalsband heeft inmiddels gereageerd op het incident. „We begrijpen niet hoe deze situatie zo heeft kunnen escaleren en dat was ook niet de bedoeling vanuit onze kant. We zijn ontzettend verdrietig en verslagen”, schrijft het carnavalsorkest op Facebook.

