Verkouden? Met deze natuurlijke remedies knap je zo weer op

De herfst is aangebroken en dat betekent naast de blaadjes die prachtig verkleuren en van de bomen dwarrelen, óók dat het steeds kouder en natter wordt buiten. Dé tijd dat we massaal verkouden worden en lopen te snotteren. Daarom is het altijd handig om wat natuurlijke remedies te kennen zodat jouw verkoudheid als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Al in de oudheid werkten onze voorouders enkel met natuurlijke remedies, omdat het simpelweg het enige was wat ze voor handen hadden. Daar kunnen we nog een hoop van leren!

Natuurlijke remedies tegen verkoudheid

Daarom een paar handige remedies tegen een verkoudheid.

1. Gevarieerd en vers eten

Het is niet voor niets dat men zegt dat je lichaam je tempel is. Jouw lichaam reageert op hoe jij het behandelt, hoe je er tegen praat, hoeveel jij het beweegt en dus ook simpelweg wat jij erin stopt.

Als jij dagelijks (of hou in elk geval de 80-20 regel aan) zorgt voor een gevarieerd dieet en dat je de kleuren van de regenboog eet (niet in snoep), dan krijgt je lichaam voldoende voedingsstoffen binnen om een gezond immuunsysteem op te bouwen. Simple as that!

2. Slapen

Slaap is altijd belangrijk, het heeft immers invloed op veel (lees: bijna alle) processen in je lijf én je geest. Wil je uit voorzorg een sterk immuunsysteem? Dan is 7 tot 9 uur slapen per dag een slim idee.

Ook als je al een verkoudheid hebt opgelopen, is rust nemen en goed slapen de manier om er snel weer bovenop te komen. Voel je daar dus niet schuldig over, je lichaam heeft het nodig!

3. Vitamine D

Vitamine D is een vitamine die ons lichaam niet kan aanmaken door voeding en dus moeten we ons lichaam een handje helpen. Waarom? Vitamine D heeft een grote invloed op je humeur én je immuunsysteem. Verder halen we vitamine D uit zonlicht, maar dat is vaak niet voldoende om aan de juiste hoeveelheid te komen. Daarom is het in sommige gevallen aan te raden om deze vitamine bij te slikken.

4. Eucalyptusolie

De geur van eucalyptus, verwerkt in een neutrale olie zoals amandelolie of joboba-olie, heeft een helende werking als het aankomt op je verkoudheid. Je smeert het op je borst en eventueel wat onder je neus en het ondersteunt bij het openen van je luchtwegen.

5. Gember- en kurkumathee

De gezondheidsbommetjes gember en kurkuma zijn ideaal voor als je een verkoudheid of griepje wilt tegen gaan. Beide knolletjes zitten onder meer bomvol antioxidanten, waardoor je immuunsysteem een flinke boost krijgt.

Snijd wat dunne plakjes van beiden in een pannetje met heet water en laat het goed inkoken. Doe er eventueel een kaneelstokje bij voor de smaak en there you go: je hebt een perfect recept tegen verkoudheid.

6. Stomen

Kook een grote pan met heet water en als deze eenmaal aan de kook is, kun je er wat druppels etherische olie van bijvoorbeeld eucalyptus of mint in druppelen.

Zet de pan op tafel en ga er recht voor op een stoel zitten met een grote handdoek over je hoofd. Buig vervolgens over de pan (niet te dichtbij, het kan heet zijn!). Adem de hete, stomende lucht een tijdje goed in. Je zult vanzelf merken dat verstopte holten binnen de kortste keren openen!

7. Kleed je goed aan

Een verkoudheid kun je makkelijker oplopen wanneer je lichaam letterlijk is blootgesteld aan kou. Haal die geitenwollen sokken dus maar uit de kast en trek dat lekkere dikke vest maar aan, want je wilt je lichaam juist nu extra goed warm houden.

