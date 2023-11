Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing over boer Haico in Boer Zoekt Vrouw: ‘Hoop dat het werkt, maar ik zie het gewoon niet’

Richard met verovering Robin in Slowakije, sympathieke Piet met Anke in Duitsland: kijkers van Boer Zoekt Vrouw snappen het wel. Over één keuze in seizoen triljoen zijn de rapen op X wel gaar: de in Denemarken gevestigde Haico gaat voor Jasmijn. Een verrassende keuze volgens velen en houdt dat wel stand?, zo is de vraag.

Boer Zoekt Vrouw leek op de zondagavond een beetje weg te zakken, maar heeft nu weer bijna 2 miljoen kijkers te pakken. Ter vergelijking: het programma van Yvon Jaspers scoort bijna twee keer zoveel kijkers als Expeditie Robinson en ruim het dubbele van het debat op RTL 4 over de Tweede Kamerverkiezingen.

Boer Zoekt Vrouw op weg naar de citytrips

Claudia in Frankrijk en de besluiteloze Bernice in Zweden maken zondag hun keuze in Boer Zoekt Vrouw bekend. Daarna volgen de bekende citytrips om elkaar écht beter te leren kennen. Dat gebeurt in de landen waar de boeren wonen, want het zal de nieuwe thuisbasis van de landbouw- en veeteelt-lovers worden. Richard en Robin zullen in de Karpaten verblijven, Piet en Anke pakken de koffers voor Hannover. Piet alvast daarover: „Ja dit is iets wat ik al heel lang niet gehad heb. Alleen is maar alleen en nu kun je iets met z’n tweeën delen en voelen.”

Haico, Ellen en Jasmijn

Haico reist voor Boer Zoekt Vrouw af naar het Deense Århus, maar met wie? Ellen werd in de uitzending van gisteravond eerst even apart genomen, die ruiterlijk toegaf een leven in Denemarken te zien zitten. „Ik heb het idee dat wij wel klikken, als ik het netjes zo mag noemen. Wat mij betreft gaat mijn camper alleen nog even terug om de honden op te halen.”

Au, Ellen blijkt absoluut verliefd, ziet ook Haico. Au omdat Haico’s ommetje met Jasmijn dan nog moet komen. De paardenliefhebster lijkt onzeker, is veel op de achtergrond en zegt over de twijfel van de boer of zij wel op de Deense boerderij past: „Mijn hoofd en mijn hart zijn een beetje ruzie aan het maken.” Maar ook: „Mijn gevoel is niet veranderd.” En dat gevoel is goed. Haico daarop uit het niets: „Ik wil er wel voor gaan, lijkt jou dat ook wat?” Jasmijn zou Haico het liefst zoenen, zegt ze, maar laat dat door onwetende Ellen nog even zitten.

Tranen in Boer Zoekt Vrouw

De keuze van Haico is de opvallendste Boer Zoekt Vrouw-keuze tot nu toe. Ellen pakt het nog aardig op, al stromen op haar slaapkamer bij het koffers pakken later de tranen. Ze is blij dat ze na meerdere jaren weet dat zij nog verliefd kan worden.

KRO-NCRV deelde vandaag een terugblik van Ellen op hét moment in Boer Zoekt Vrouw. Ze zegt daarbij onder meer: „Ik voelde die klik. De dingen die hij aan me vroeg en de dingen waar hij over vertelde, gaven wel aan dat hij dat met mij ook zag zitten. Als je denkt dat het van twee kanten komt en dat blijkt niet zo te zijn, dan komt dat wel aan. Ik ben nog steeds wel verdrietig, ik vind het nog steeds heel jammer.”

Reacties van kijkers

Veel Boer Zoekt Vrouw-kijkers vinden het ook jammer, sneu of wat dan ook. Heel wat reacties op X hebben de strekking ‘ik hoop dat het werkt, maar ik zie het gewoon niet’.

En Haico? Die heeft als veertiger eindelijk zijn eerste liefdeskus te pakken… En een oplettende kijker vond een mooie vergelijking met een Flodder-film van weleer.



Zegt Haico nu dat hij voor Jasmijn gaat? #boerzoektvrouw #bzv Zo in shock nu!! — Marieke (@Emmetjes) November 12, 2023



Ik zou me zeer verbazen als Haico en Jasmijn bij de reünie straks nog samen zijn. Die twee passen totaal niet bij elkaar. Ellen past veel beter bij Haico.#boerzoektvrouw #bzv — Meri Valckx (@MeriValckx) November 12, 2023



ik denk dat ik stop met #boerzoektvrouw na het keuze moment van haico — dana 🍂🌙 (@thatonedana) November 12, 2023



Ben ik zowat de enige die begrijpt dat Haico voor jasmijn gaat?

Maar of het stand houdt is n tweede. #boerzoektvrouw — BEP SNEP (@BepvandenAkker) November 13, 2023

