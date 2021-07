Laagste aantal coronabesmettingen in weken, maar ‘ziekenhuisopnames stijgen nog tot volgende week’

Vandaag heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen in drie weken geregistreerd. Er zit al even een dalende lijn in de besmettingen, die nu dus doorzet.

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn er 3914 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat is het laagste aantal sinds 7 juli. Vorige week maandag waren er bijna 8900 nieuwe gevallen en de maandag ervoor bijna 8500.

Afgelopen week zijn in totaal iets meer dan 40.000 mensen positief getest. Dat zijn er zo’n 5735 per dag, gemiddeld. Ongeveer een week geleden wat dat aantal nog bijna twee keer zo hoog: gemiddeld 10.000 nieuwe coronabesmettingen per dag.

In de afgelopen zeven dagen zijn 23 sterfgevallen gemeld. Dat is hoger dan begin deze maand. Toen kwamen in een week tijd zo’n tien meldingen dat een coronapatiënt was overleden.

Rutte: ‘Aantal ziekenhuisopnames zal tot volgende week stijgen’

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt wel. Demissionair premier Mark Rutte verwacht dat de ziekenhuisopnames tot volgende week blijven stijgen. „Dan is de verwachting dat het ook in de ziekenhuizen een niveau zal bereiken waarop het niet verder stijgt”, zegt de minister-president na een corona-overleg. De verwachting is dat de ziekenhuiscijfers zoals gebruikelijk eenzelfde trend laten zien als de besmettingscijfers.

Wat betreft die besmettingen ziet het kabinet „dat inmiddels de daling is ingezet. Dat is op zichzelf goed nieuws”, meldt Rutte. „Toch blijft de situatie spannend omdat we in ziekenhuizen nog steeds zien dat de cijfers oplopen.” Hoewel de druk op ziekenhuizen de komende dagen dus nog wat zal toenemen, maakt Rutte zich geen grote zorgen. „Het lijkt op dit moment in de ziekenhuizen beheersbaar te blijven.”

De deskundigen van het Outbreak Management Team hebben dan ook niet geadviseerd extra maatregelen te nemen. Het kabinet scherpt de regels voorlopig dus niet aan. Maar „het blijft spannend”, zei Rutte vandaag na het ministersoverleg meerdere keren. „We moeten allemaal vreselijk goed opletten, allemaal scherp blijven. Maar nu geen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen.”