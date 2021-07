’10 procent coronapatiënten in ziekenhuizen is volledig gevaccineerd’

Ongeveer 10 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis ligt, is volledig gevaccineerd. Dat meldt De Volkskrant op basis van een rondvraag bij ziekenhuizen, regionale zorgnetwerken en de steekproef van het Landelijk Coördinatiecentrum ­Patiënten Spreiding (LCPS).

Als we kijken naar regio Zuidwest-Nederland viel op dat 67 procent van de opgenomen coronapatiënten niet gevaccineerd is. Daarnaast is 18 procent slechts één keer ingeënt en heeft 15 procent wel twee prikken gehad. Bij een volledige vaccinatie gaat het om mensen die hun tweede dosis al twee weken of langer geleden gekregen hebben.

Volledig gevaccineerd

De gevaccineerde coronapatiënten die op de intensive cares in Zuidwest-Nederland liggen, lijden vaak ook aan andere aandoeningen of hebben een niet goed functionerend immuunsysteem. Deze observatie wordt gedeeld door het UMCG Groningen en het Sint Antonius ziekenhuis in Utrecht.

In Groningen kan men nog niet met zekerheid zeggen hoeveel van de patiënten niet gevaccineerd zijn. In Utrecht schat men dat dat aantal rond een op de vijf patiënten ligt dat niet volledig gevaccineerd is. Ook daar zien artsen dat bij ongeveer de helft van de niet volledig gevaccineerde coronapatiënten andere gezondheidsproblemen een rol spelen.

Niet geheel verrassend

Al met al zijn er dus ook gevaccineerden die in het ziekenhuis terecht komen. Toch is dat niet heel onverwacht volgens RIVM-epidemioloog Susan van den Hof. „Het komt overeen met het beeld bij degenen die positief testen: van hen is ook 9 procent volledig gevaccineerd.”

Daarnaast zijn vooral ouderen volledig gevaccineerd. Zij lopen over het algemeen al een groter risico om ernstig ziek te worden, zeker vergeleken met jongeren. „Naarmate de vaccinatiegraad stijgt, zal ook het percentage gevaccineerden onder ziekenhuispatiënten hoger worden. Uiteindelijk is het doel dat het totaal aantal opnamen daalt.”

Ook Ernst Kuipers van het LCPS is niet verrast door de cijfers. De aantallen passen volgens hem bij de verwachting met het oog op de vaccinatiegraad en de effectiviteit van de vaccins.